Готовится к выходу в печать №3 журнала «ЛОГИСТИКА за 2017 г.

1 марта 2017 г.

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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.

Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».

TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.

Посещение выставки позволит вашей компании:

• Оптимизировать доставку коммерческих грузов путем прямого контакта с владельцами собственного парка грузового автотранспорта, контейнеров, вагонов, морских и воздушных судов, терминалов, складов и портовой инфраструктуры.

• Выбрать современные IT-решения для оптимизации управления транспортно-логистическими процессами.

Участники выставки – это компании-операторы грузовых железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных перевозок, портовые операторы, компании-владельцы терминалов и складов, а также экспедиторские компании.

Посетить выставку и стенд журнала можно бесплатно по промокоду: tr17iIIPS.