DPD избавит онлайн-покупателей от долгого ожидания курьеров

13 июня 2017 г.

Экспресс-оператор вводит в России двухчасовой интервал курьерской доставки. С 13 июня новый сервис смогут оценить московские покупатели интернет-магазинов. В будущем компания планирует внедрить данную услугу в крупных региональных центрах

Новая услуга, предлагаемая в рамках онлайн-сервиса Predict, сделает процесс приобретения товаров в интернете более удобным для покупателей, которые выбрали доставку курьером. В день прибытия заказа они получат SMS-уведомление с указанием двухчасового интервала приезда курьера. При этом на странице Predict покупатели по-прежнему могут изменить дату, время, адрес доставки, отказаться от нее либо переадресовать посылку в ближайший пункт выдачи Pickup.

Сокращение временного интервала стало возможным благодаря доработке IT-системы. В частности, были внедрены три новых сервиса: разбор адресов, определение их геокоординат и маршрутизация на основе результатов геокодирования. В феврале началось тестирование данных сервисов в Москве. За три месяца на основании обратной связи от курьеров разработчики смогли значительно улучшить корректность выполнения всех расчетов. Результатом этой работы стал новый модуль, который позволяет полностью автоматизировать построение маршрута и предложить наиболее эффективный вариант перевозки с учетом транспортной загруженности города.

Теперь покупателям не нужно тратить много времени на ожидание курьера. В свою очередь, курьерская компания обеспечивает рост числа доставок с первого раза и получает возможность быстрее выполнять заявки интернет-магазинов.

Predict с двухчасовыми интервалами доставки уже стал знаковым сервисом DPDgroup в странах ЕС. И внедряя новую опцию для российских клиентов, экспресс-оператор приближается к европейским стандартам их обслуживания.

В РФ данное направление только начинает развиваться и актуально, прежде всего, для крупных населенных пунктов: из-за большой загруженности и постоянно меняющейся дорожной ситуации курьеры не имеют возможности позвонить получателю, чтобы согласовать время приезда и выстроить кратчайший путь по всем адресам. Поэтому новая услуга сначала появится в Москве - городе, где сложнее всего осуществить доставку на «последней миле». В дальнейшем сервис планируется к запуску в других миллионниках с большим количеством заказов - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре.

«Одно из главных преимуществ интернет-магазина – удобство совершения покупки и широкий выбор товаров, а значит, и сервис доставки должен отвечать тем же требованиям. Двухчасовые интервалы приезда курьеров – это действительно инновационный для российского рынка сервис и очередной этап развития нашей линейки услуг для e-commerce. В ближайшие месяцы она будет обновлена: появится несколько новых решений, которые будут полностью отвечать потребностям наших клиентов», - отмечает коммерческий директор DPD в России и SPSR Express Леонид Зондберг.