ГК «Деловые Линии» сократила длительности звонка по оповещению клиентов почти на 1 минуту

9 марта 2017 г.

ГК «Деловые Линии» повысила эффективность своего контактного центра с помощью внедрения голосового меню на основе технологий синтеза и распознавания речи. После подключения новой системы голосового самообслуживания на базе программного комплекса VoiceNavigator от ЦРТ показатель средней длительности звонка по оповещению улучшился: с 3 мин. 24 сек. до 2 мин. 35 сек.

Это позволило значительно увеличить количество проинформированных клиентов за 1 день. За месяц система обрабатывает более 500 000 обращений, что составляет 20% от общего числа операций контакт-центра.

За 5 лет применения программного обеспечения от ЦРТ, разработчика инновационных систем в сфере распознавания и синтеза речи, ГК «Деловые Линии» реализовали масштабную систему роботизированного обеспечения: совершение исходящих звонков, обработка входящих вызовов различной тематики.

В 2015 году ГК «Деловые Линии» начали внедрять инновационную систему — VoiceNavigator, которая увеличивает количество обработанных входящих и исходящих вызовов за равный промежуток времени. Это позволило компании снизить затраты и нагрузку на операторов контакт-центра — уменьшить количество сотрудников в смену для обработки типовых обращений. Клиенты оперативно получают информацию о статусе доставки, графике работы терминала и его адресе, оповещаются об отправке, прибытии и хранении груза, а также могут подтвердить данные для забора груза от адреса.

«Голосовые сервисы удерживают первенство по популярности среди каналов обслуживания. Сотрудничество с ЦРТ позволяет нам повышать уровень информационного обслуживания клиентов и расширять функционал по мере роста потребностей», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

«В условиях высокой конкуренции предприятиям очень важно поддерживать высокое качество сервиса во всех каналах взаимодействия. Поэтому, упрощая клиентам доступ к информации и не заставляя их ждать ответа оператора, компания не только сокращает текущие расходы — но и инвестирует в будущее, располагая людей к себе», — считает Алексей Закревский, директор по развитию ЦРТ.