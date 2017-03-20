Что логистические операторы отдают на аутсорсинг?

Дмитрий Стапран

Статья исследует аутсорсинг на рынке логистических услуг. Компании часто передают логистику на аутсорсинг специализированным компаниям. Однако сами логистические операторы часто и сами прибегают к аутсорсингу, так как владеть всеми логистическими активами нецелесообразно. Настоящая статья отвечает на вопрос, что логистические операторы делают сами, а что отдают на аутсорсинг. Также проанализирована история аутсорсинга у логистов и сделаны выводы, какой подход к управлению логистикой более выгоден. Статья будет полезна менеджерам компаний высшего и среднего звена, исследователям и ученым в области экономики, логистики и аутсорсинга.

Ключевые слова. Аутсорсинг, логистика, логистический оператор, железнодорожный, морской, автомобильный перевозчик, конкурентные преимущества.