Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Статья исследует аутсорсинг на рынке логистических услуг. Компании часто передают логистику на аутсорсинг специализированным компаниям. Однако сами логистические операторы часто и сами прибегают к аутсорсингу, так как владеть всеми логистическими активами нецелесообразно. Настоящая статья отвечает на вопрос, что логистические операторы делают сами, а что отдают на аутсорсинг. Также проанализирована история аутсорсинга у логистов и сделаны выводы, какой подход к управлению логистикой более выгоден. Статья будет полезна менеджерам компаний высшего и среднего звена, исследователям и ученым в области экономики, логистики и аутсорсинга.
Ключевые слова. Аутсорсинг, логистика, логистический оператор, железнодорожный, морской, автомобильный перевозчик, конкурентные преимущества.