Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
В статье рассматриваются возможности интеграции Республики Союз Мьянмы в мировую экономическую систему благодаря ее уникальному географическому расположению и значению в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для реализации географических преимуществ и создания благоприятных условий для эффективного функционирования экономики, особое внимание в статье уделено использованию и развитию международных транспортных коридоров, а также специальных экономических зон. Главное внимание направлено на развитие национальных морских коммуникаций ‒ мьянманских портов Тилава, Давэй и Чапью для продвижения грузопотоков по маршруту Россия – Иран – Мьянма – Китай.
Ключевые слова. Республика Союз Мьянма, инвестиции, АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанский регион, портовая инфраструктура, международные транспортные коридоры, транспортная система, логистические технологии.