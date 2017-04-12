Из России в Китай через Иран и Мьянму

Анна Синицына, Сергей Дэльз, Ко Ко Лвин

В статье рассматриваются возможности интеграции Республики Союз Мьянмы в мировую экономическую систему благодаря ее уникальному географическому расположению и значению в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для реализации географических преимуществ и создания благоприятных условий для эффективного функционирования экономики, особое внимание в статье уделено использованию и развитию международных транспортных коридоров, а также специальных экономических зон. Главное внимание направлено на развитие национальных морских коммуникаций ‒ мьянманских портов Тилава, Давэй и Чапью для продвижения грузопотоков по маршруту Россия – Иран – Мьянма – Китай.

Ключевые слова. Республика Союз Мьянма, инвестиции, АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанский регион, портовая инфраструктура, международные транспортные коридоры, транспортная система, логистические технологии.