24 апреля 2017 г.

Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.