«Агентство Маркет Гайд» примет участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры РФ

10 мая 2017 г.

Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров. С основным докладом, посвященным программе модернизации и строительства новых ДК на селе, выступит Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

В работе Координационного совета примут участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, министры культуры практически всех регионов России и отраслевые эксперты.

В рамках программы Координационного совета предусмотрено посещение выставки-презентации проектов событийного туризма регионов России, направленных на популяризацию творчества видных деятелей российской истории и культуры.