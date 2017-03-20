Европейские города привлекают наибольший объем вложений в коммерческую недвижимость относительно своего размера

20 марта 2017 г.

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Осло, Лондон и Мюнхен лидируют в рейтинге интенсивности инвестиций от JLL

Эксперты компании JLL подготовили Индекс интенсивности инвестиций (Investment Intensity Index), проанализировав соотношение объема сделок на рынке коммерческой недвижимости городов мира и экономического размера данных регионов. В списке рынков, привлекающих больше всего инвестиций в недвижимость по сравнению с их экономическим размером, доминирует Европа: 12 из 30 лидирующих по этому показателю городов находятся в европейском регионе.

Индекс интенсивности инвестиций JLL сравнивает отношение объема прямых инвестиций в коммерческую недвижимость за период 2014-2016 годов к экономическому размеру города (ВРП). Он позволяет оценить ликвидность недвижимости и служит своего рода барометром общего экономического благосостояния городов, выделяя те, что превосходят собственный «вес» с точки зрения инвестиционной привлекательности недвижимости.

В ходе исследования, охватывавшего 150 городов по всему миру, было выявлено 30 городов с наибольшими капиталовложениями в коммерческую недвижимость по сравнению с их экономическими размерами. Эксперты JLL также определили города с самой высокой интенсивностью трансграничных инвестиций, выявили лидеров среди развивающихся мировых городов, а также определили наиболее активные города с точки зрения инвестиций в конкретный сектор – офисы, ритейл, склады, гостиницы.

Индекс интенсивности инвестиций возглавляет Осло – небольшой, но очень востребованный рынок, в основном благодаря активным локальным игрокам. 2-е место занимает Лондон, за ним следуют Мюнхен (3) и Эдинбург (4).

Европейские города рассматриваются в качестве безопасного способа вложения капитала и продолжают привлекать инвесторов высокими уровнями прозрачности, устойчивости рынка, развития технологий и высоким уровнем жизни.

«Значительный объем капитала продолжает направляться в недвижимость, а европейские “новые мировые города” – рынки среднего размера, специализирующиеся на высокотехнологичных и высокодоходных видах деятельности, такие как Берлин и Стокгольм – занимают верхние позиции в списках предпочтений глобальных инвесторов. Привлекательность этих городов в странах с прозрачной экономикой очевидна: доля “новых мировых городов” в глобальных объемах инвестиций выросла с 12% в 2006 году до 23% в 2016 году, обогнав “большую шестерку” – Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио, Гонконг и Сингапур», - комментирует Джереми Келли, директор глобального отдела исследований компании JLL.

В топ-30 сильны позиции городов Северной Европы: помимо Осло, в него вошли соседние скандинавские столицы Копенгаген (10) и Стокгольм (13). Также в нем представлены такие «новые мировые города», как Франкфурт (6), Дублин (7), Женева (17), Амстердам (19) и Берлин (24).

В топ-30 городов доминируют Европа и Северная Америка, и только четыре города представляют Азиатско-Тихоокеанский регион. Впрочем, баланс постепенно начинает смещаться, поскольку инвесторы все активнее проявляют интерес к этим динамичным экономикам.

Москва занимает только 91-е место в Индексе интенсивности инвестиций. «По итогам последних трех лет российская столица входит в число 50 крупнейших мировых рынков по объему сделок на рынке коммерческой недвижимости. При этом город является шестой крупнейшей экономикой, а значит имеет значительный потенциал с точки зрения наращивания объема вложений в недвижимость, – говорит Владимир Патюшин, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ. – Необходимо отметить, что за последний год позиции Москвы значительно улучшились в данном списке – в 2015 году она была лишь 120-й. Продолжение этой позитивной динамики будет способствовать дальнейшему подъему города в этом рейтинге».

Трансграничные инвестиции

Европейские города также доминируют в рейтинге рынков, привлекающих наибольшие объемы трансграничных инвестиций по сравнению с их экономическими размерами: они занимают 10 из 12 верхних строчек в данном индексе. Лондон (1) сохраняет свое звание самого активного международного рынка; за ним следуют Эдинбург (2), Франкфурт (3), Мюнхен (4), Дублин (5), Амстердам (6), Париж (8), Прага (9), Варшава (11) и Берлин (12).

«В объеме трансграничных инвестиций на “новые мировые города” сегодня приходится более 20% по сравнению с 14% 10 лет назад; в этом отношении они сравнялись с “большой шестеркой”. Европейские “новые мировые города” интересны широкому кругу глобальных инвесторов благодаря сочетанию прозрачности, стабильности и устойчивого развития», - заключает Джереми Эдди.



