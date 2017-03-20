Группа компаний «Дело» - генеральный спонсор выставки TransRussia/TransLogistica 2017

20 марта 2017 г.

Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.

23 года на рынке транспортных услуг

7 терминалов

11 тыс.м2 складов для хранения грузов и 60 тыс. м2 крытых складов категории «А» для ответственного хранения грузов

Более 250 млн долларов инвестиций в развитие терминалов и инфраструктуры

Более 2 000 сотрудников

В 2017 году Группа компаний «Дело» является генеральным спонсором самой крупной в России выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.

Основные направления бизнеса:

Стивидорное направление

Транспортно-логистическое направление

Железнодорожное направление

Сельскохозяйственное направление

Предоставляя услуги уже более 20-ти лет, Группа компаний «Дело» пользуется заслуженным авторитетом на рынке и предлагает решения для клиентов, опираясь на лучшие практики ведения бизнеса, постоянно совершенствуя внутренние процессы, поддерживая высокое качество сервиса. В числе клиентов и партнеров Группы крупнейшие международные корпорации.

Инвестиции в инфраструктуру, реализация масштабных проектов и высокий профессионализм команды являются ключевыми факторами развития всех направлений бизнеса, которые обеспечивают Группе непрерывный рост.

Выставка состоится 18-20 апреля 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо», пав.1