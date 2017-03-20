Логисты определили барьеры и точки роста для транспортной отрасли России

22 марта 2017 г.

21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».

Мероприятие объединило на своей площадке представителей государственной власти, участников рынка, экспертов и аналитиков с целью обсуждения актуальных тем и существующих проблем в отрасли, а также поиска эффективных путей их решения. В центре внимания в 2017 году оказались: интеграция регионов РФ в транспортно-инфраструктурные проекты; привлечение прямых инвестиций, сохранение и развитие института ГЧП в транспортной отрасли; либерализация локомотивной тяги, тарифная политика РЖД; построение эффективной логистики для усиления конкурентного преимущества компаний, практические рекомендации по управлению цепочками поставок.