21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Мероприятие объединило на своей площадке представителей государственной власти, участников рынка, экспертов и аналитиков с целью обсуждения актуальных тем и существующих проблем в отрасли, а также поиска эффективных путей их решения. В центре внимания в 2017 году оказались: интеграция регионов РФ в транспортно-инфраструктурные проекты; привлечение прямых инвестиций, сохранение и развитие института ГЧП в транспортной отрасли; либерализация локомотивной тяги, тарифная политика РЖД; построение эффективной логистики для усиления конкурентного преимущества компаний, практические рекомендации по управлению цепочками поставок.