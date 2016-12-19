Опубликована методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы, разработанная «Агентством Маркет Гайд»

27 декабря 2016 г.

В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений. Поправочные коэффициенты (досчета и вычета), предлагаемые авторами методики, позволяют рассчитывать объемы въездного и внутреннего туристского потоков.

О важности и своевременности данной методики говорит тот факт, что в настоящее время в статистике отсутствуют готовые данные, характеризующие объем и структуру туристского потока, а статистическая информация, собираемая органами государственной статистики, является неполной и характеризуется низким уровнем достоверности. Методика, предложенная агентством, направлена на постоянное повышение точности и детальности оценки турпотоков, времени пребывания и расходов туристов, в том числе за счет новых методов и источников данных.