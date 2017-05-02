Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Сегодня, 13 мая, отмечает свой День рождения главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов.
Уважаемый Олег Николаевич, поздравляем Вас с Днем рождения! Благодаря вашему профессионализму, знаниям и таланту руководителя "ЛОГИСТИКА" остается одним из самых читаемых и востребованных журналов отрасли.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в журналистской и издательской работе!