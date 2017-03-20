«СовИнтерАвтоСервис» презентовал крупнейший в Восточной Европе дилерский автоцентр IVECO

20 марта 2017 г.

16 марта 2017 года состоялось открытие крупнейшего в Восточной Европе дилерского автоцентра IVECO. Совместным проектом ПАО «СовИнтерАвтоСервис» и «СиЭнЭйч Индастриал Руссия» презентовали новый подход к обслуживанию коммерческого транспорта.

Открытие автоцентра приурочили к юбилею сотрудничества «СовИнтерАвтоСервис» и бренда IVECO – 25 лет со дня подписания стратегического соглашения о партнерстве. Флагманами мультибрендового автоцентра стали автомобили IVECO и Fiat Professional.

«Требования клиентов и производителей, растущая конкуренция на рынке, побуждают принимать новые решения и находить дополнительные возможности для повышения качества своей работы и увеличения ее эффективности. Таким решением стало для нас проектирование и открытие современного дилерского автоцентра, соответствующего высочайшим европейским стандартам. В нем учтены максимальная эргономика пространства, внедрены новейшие технологии, а также созданы максимально комфортные условия для каждого клиента. Открытие центра – это новая веха в развитии сотрудничества с брендом IVECO. За 25 лет нашего партнерства мы продали десятки тысяч автомобилей итальянского производителя и еще больше запчастей к ним. Уверен, что новый проект даст дополнительный стимул развитию взаимовыгодного сотрудничества», - отметил генеральный директор «СовИнтерАвтоСервис» Аслан Кцоев.

В дилерском центре можно будет приобрести, отремонтировать или провести сервисное обслуживание, как автомобилей марки IVECO, так и других брендов, сотрудничающих с «СовИнтерАвтоСервис». Все технологические операции от покраски кузовов до ремонта двигателей тяжелых грузовиков, а также сервис и компьютерная диагностика, включая геометрию 14-метровых шасси тяжелых грузовиков и тонкую наладку компьютерных систем автомобиля, будут проводиться на современном технологическом оборудовании из Бельгии, Дании и Италии.

В частности, в автоцентре установлена окрасочно-сушильная камера SAIMA, вмещающая транспортные средства до 12 метров, что существенно сокращает время работ с автомобилем.

Стапельная система JOSAM, которая позволит корректировать шасси и кабины транспортных средств от самого маленького Fiat Doblo до автобуса Iveco Crossway. На ее монтаж понадобилось более 20 тонн металла.

Домкраты фирмы AC Gidravlic, которые позволяют поднять даже крупнотоннажный грузовик Iveco Trakker весом 26000 кг.

Лазерный высокоточный стенд для регулировки углов установки колес Josam Тruckaligner 180, который позволяет проводить сход-развал и определяет скрытые проблемы автомобиля по подвеске и геометрии кузова. Это самое точное оборудование на сегодняшний день.

Слесарный цех имеет 25 въездных ворот, что обеспечивает доступ к 40 постановочным местам.

Склад автоцентра оборудован адресной системой хранения и штрихкодированием, что позволяет сократить время поиска запасной части и время простоя автомобиля в ремонтной зоне, а также въездными воротами для удобной разгрузки поставок и дальнейшей раскладке их по ячейкам, что позволяет не пересекаться складским процессам. Он насчитывает более 150 тысяч наименований запасных частей, что позволяет обеспечить потребности 97% клиентов приезжающих на обслуживание.