В редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев

31 марта 2017 г.

29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.

Владимир Иванович окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) по специальности «Эксплуатация железных дорог» в 1975 г. Доктор технических наук (2001), профессор (2002), член Российской академии транспорта (2012). Научные интересы включают проблемы организации транспортного производства, развития персонала на транспорте, оптимизации работы железнодорожных станций и узлов, вопросы развития логистики. Автор более 150 научных и учебно-методических работ, в их числе 4 монографии, 2 учебника и 9 учебных пособий. Под руководством В.И. Апатцева защищены 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций. Председатель нескольких диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, член Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2015), отмечен ведомственными знаками «Почетный железнодорожник», «Почетный работник высшего профессионального образования». В настоящее время занимает должность проректора-директора Российской открытой академии транспорта Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II.

Редакция уверена, что участие Владимира Ивановича в работе редакционного совета позволит вывести на новый уровень взаимодействие журнала с основным транспортным вузом России и повысит качество научных публикаций.