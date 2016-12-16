Вышел из печати двенадцатый номер журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год

23 декабря 2016 г.

Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.

Первое – это попытка начать разработку популярного сегодня на западе направления HoReCa (Hotels, Restourants, Cafe) и индустрии гостеприимства. В российской научной логистической литературе практически отсутствуют работы, посвященные этой теме. В то же время это направление является одним из наиболее бурно развивающихся сегментов российской экономики в последние годы, а значит, в ближайшем будущем оно станет одним из драйверов отечественной логистической отрасли. Причем это касается как логистики управления туристскими потоками (потоками людей), так и логистики управления товарными потоками в сегменте HoReCa, поэтому приглашаем научное логистическое сообщество принять участие в обсуждении данной проблематики! Пока же рекомендуем читателям обратить внимание на статью Юлии Кисловой и Анны Казуниной «Разработка методики оценки туристских потоков на территорию города Москвы», описывающую как саму методику, так и практические результаты, полученные за трехлетний период ведущим в области исследования туристских потоков аналитическим агентством «Маркет Гайд». Интерес также вызовут аналитические материалы агентства JLL, посвященные исследованию рынка качественных гостиниц Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, и развитию сегмента food & beverage (F&B, общепит) в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Второе направление, активно освещаемое в 12-м номере, посвящено новым форматам обучения в логистике. Обращаем внимание читателей на предложения Бориса Левина и Леонида Миротина по созданию в России Института логистики и цепей поставок. Авторы приглашают всех желающих к дискуссии и ждут замечаний и предложений, которые могут быть присланы им как напрямую, так и через редакцию журнала «ЛОГИСТИКА».

Интерес профессионалов, несомненно, вызовут и более традиционные для нашего журнала статьи Алексея Некрасова и Анны Синицыной «Логистический инжиниринг как инструмент интеграции транспортно-логистических систем», Алины Сантиковой и Екатерины Цениной «Оценка эффективности функционирования логистической системы с помощью управления рисками»; Леонида Миротина, Евгения Лебедева и Елены Чеховской «Экологический и экономический выбор направления развития транспортной системы юга России».

От лица редакции журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляем вас, наши уважаемые читатели и авторы, с Новым годом, желаем успеха и процветания в 2017 году!