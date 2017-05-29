Вышел из печати шестой номер журнала «ЛОГИСТИКА» за 2017 год

19 июня 2017 г.

Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.

Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.

В статье Владимира Пученкова рассматриваются возможности и особенности применения дронов на складах. Тема использования различных устройств на складе нашла отражение в статье Сергея Гнездилова «Какие они ‒ интралогистические гаджеты?». Автоматизация процесса обработки средне- и неходовых товаров, возвратов, специальных артикулов, а также электронных заказов посредством технологии KNAPP-Store описана в статье «KNAPP-Store – новые возможности вашего бизнеса». Ведущий мировой производитель роликовых компонентов и систем ‒ компания INTERROLL ‒делится секретом скоростного формирования сборных заказов на основе технологии гравитационного полочного хранения, об этом ‒ в материале «Скорость на складе определяют современные технологии хранения».

Максим Комиссаров показывает, как использовать инструментарий условных единиц отбора для сквозного расчета эффективности в разных зонах склада. Надеемся, что его статья окажется полезной для тех, кто находится в поиске работающих показателей KPI.

Как известно, новое ‒ это хорошо забытое старое. Встречайте дискуссионную статью Евгения и Игоря Дубровиных «Возвращение забытых паровозов»! Интересно, смогут ли паровозы потеснить вакуумные поезда, представленные Ольгой Лиховой в статье «Анализ разработки проекта вакуумного поезда и сравнение его эффективности с существующими видами транспорта».

Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта в РФ путем реализации инновационных проектов детально рассмотрены в статье Александра Сафронова «Развитие железнодорожного транспорта в Российской Федерации: инновационные проекты и проблемы их реализации»

Николай Гудз и Эдуард Кондратьев делятся с читателями опытом выстраивания успешно работающей lean-методологии. Прочтите статью авторов «Основные ошибки на пути развития бережливого производства», чтобы учиться на чужих ошибках, а не совершать свои.