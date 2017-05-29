Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
В статье Владимира Пученкова рассматриваются возможности и особенности применения дронов на складах. Тема использования различных устройств на складе нашла отражение в статье Сергея Гнездилова «Какие они ‒ интралогистические гаджеты?». Автоматизация процесса обработки средне- и неходовых товаров, возвратов, специальных артикулов, а также электронных заказов посредством технологии KNAPP-Store описана в статье «KNAPP-Store – новые возможности вашего бизнеса». Ведущий мировой производитель роликовых компонентов и систем ‒ компания INTERROLL ‒делится секретом скоростного формирования сборных заказов на основе технологии гравитационного полочного хранения, об этом ‒ в материале «Скорость на складе определяют современные технологии хранения».
Максим Комиссаров показывает, как использовать инструментарий условных единиц отбора для сквозного расчета эффективности в разных зонах склада. Надеемся, что его статья окажется полезной для тех, кто находится в поиске работающих показателей KPI.
Как известно, новое ‒ это хорошо забытое старое. Встречайте дискуссионную статью Евгения и Игоря Дубровиных «Возвращение забытых паровозов»! Интересно, смогут ли паровозы потеснить вакуумные поезда, представленные Ольгой Лиховой в статье «Анализ разработки проекта вакуумного поезда и сравнение его эффективности с существующими видами транспорта».
Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта в РФ путем реализации инновационных проектов детально рассмотрены в статье Александра Сафронова «Развитие железнодорожного транспорта в Российской Федерации: инновационные проекты и проблемы их реализации»
Николай Гудз и Эдуард Кондратьев делятся с читателями опытом выстраивания успешно работающей lean-методологии. Прочтите статью авторов «Основные ошибки на пути развития бережливого производства», чтобы учиться на чужих ошибках, а не совершать свои.