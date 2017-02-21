Вышел из печати второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» за 2017 год

26 февраля 2017 г.

Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.

Кризисные явления последних лет негативно отразились на финансах большинства россиян, платежеспособный спрос существенно снизился. Сильно пострадал средний класс, растущие аппетиты которого в тучные годы ускоряли рост ВВП. Снизились объемы потребительского кредитования, ужесточились его условия. Падение спроса распространилось по всей цепи поставок и заставило бизнес максимально оптимизировать свою деятельность, бороться с издержками. Вместе с тем это дало возможность торговым сетям, диктующим условия на рынке, переложить часть своих затрат на поставщиков. Данной проблеме посвящен материал Вячеслава Холопова «Ритейлер на складском рынке в 2017 году: торг здесь уместен?». О рынке складов низких категорий рассказывают Наталья Киреева и соавторы в обзоре «Анализ рынка складской недвижимости классов C и D Москвы и Московской области».

Кризис возобновил споры о том, что выгоднее: использование собственных ресурсов или аутсорсинг логистических услуг. Этому посвящены статьи Василия Григорьева «Логистика онлайн-ритейла: свой склад или аутсорсинг?», Дмитрия Стапрана «Как и почему компании отдают логистику на аутсорсинг в России?», Дмитрия Кольчугина «К вопросу об аутсорсинге в логистике интернет-магазинов». Затрагиваются проблемы аутсорсинга и в интервью руководителя службы логистики ГК «Продо» Эльдара Усманова «Мы делаем выбор в пользу 3pl-провайдинга».

Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» всегда призывает читателей к диалогу. Благодаря всестороннему обсуждению появляется возможность изучить проблему и предложить пути ее решения.