Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
Напоминаем вам, что с нашим промокодом tr17iIIPS вы сможете бесплатно получить электронный билет на сайте www.transrussia.ru. Без промокода посещение выставки платное.
В 2017 году в выставке примут участие 329 компаний из 25 стран мира. Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.
В рамках деловой программы специалисты смогут посетить конференцию для грузовладельцев, логистов и перевозчиков «ТрансРоссия», а также конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике», презентационную зону «IT-решений» и интервью-студию «Открытый диалог».
Журнал «ЛОГИСТИКА» на стенде выставки представит № 3 за 2017 год, посвященный транспортной логистике.