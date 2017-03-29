Журнал «ЛОГИСТИКА» приглашает всех на свой стенд на выставке TransRussia/TransLogistica 2017

12 апреля 2017 г.

Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».

Напоминаем вам, что с нашим промокодом tr17iIIPS вы сможете бесплатно получить электронный билет на сайте www.transrussia.ru. Без промокода посещение выставки платное.

В 2017 году в выставке примут участие 329 компаний из 25 стран мира. Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.

В рамках деловой программы специалисты смогут посетить конференцию для грузовладельцев, логистов и перевозчиков «ТрансРоссия», а также конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике», презентационную зону «IT-решений» и интервью-студию «Открытый диалог».

Журнал «ЛОГИСТИКА» на стенде выставки представит № 3 за 2017 год, посвященный транспортной логистике.