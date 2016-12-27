Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В своем докладе Ю. Кислова определила и обосновала механизм расчета туристского потока на территорию города Москвы, дала оценку вклада туристкой индустрии в ВРП. Автор рассмотрела методологические подходы к оценке суммарного туристского потока на территорию Москвы и расчетам туристского потока на территории города. Вниманию аудитории было представлено сопоставление объема туристского потока в Москву, рассчитанного различными методами по данным за 2015 год. Сделан акцент на методике оценки вклада туристской индустрии города в ВРП города Москвы, даны рекомендации по основным направлениям развития методики оценки туристических потоков.
Выступление Ю. Кисловой вызвало живой интерес у представителей бизнеса и государственных органов, в частности Алексея Конюшникова, заместителя руководителя Федерального агентства по туризму, Елены Юферевой, члена Совета Ассоциации Брендинговых компаний России (АБКР), члена рабочей группы Всероссийского конкурса «Туристический бренд России», генерального директора Brandson Branding Agency Леонида Мармера, генерального директора компании Интурист ‒ Thomas Cook Group, Александра Львова, заместителя председателя Координационного совета по реализации межрегионального туристического проекта «Великий чайный путь» при Федеральном агентстве по туризму РФ, Сергея Шпилько, президента Российского союза туриндустрии, Ольги Пироговой, д. п. н., профессора, декана факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса финансового университета, члена-корреспондента Российской Академии Естествознания. Доклад получил одобрение научных работников Елены Джанджугазовой, д.э.н., профессора кафедры гостиничного и туристического бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова, Анны Александровой, д.г.н., к.э.н., профессора кафедры рекреационной географии и туризма МГУ имени М.В.Ломоносова, Татьяны Казениной, к.г.н.
Ознакомиться с методикой подробнее можно в №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год.