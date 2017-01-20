Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017

21 февраля 2017 г.

Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.

Юлия Кислова представила аудитории доклад на тему «Применение методики FI-Tl для расчета емкости товарных сегментов рынка транспортно-логистических услуг на примере сегмента продукции категории “Fresh”». Методика носит расчетный характер и базируется на тарифах и средних плечах транспортировки продукции в соответствии с текущими логистическими схемами их доставки от производителя (импортера) до конечного потребителя.

В докладе рассмотрено ее применение на примере сегмента «Fresh», однако универсальность методики позволяет использовать ее для расчета емкости других товарных сегментов рынка транспортно-логистических услуг: рынка опасных и негабаритных грузов, товаров FMCG, e-commerce (материальные товары), фармацевтической продукции и др.

Методика FI-TL была разработана специалистами "Агентства Маркет Гайд" в 2015 г. и успешно использована для разработки стратегий развития ряда крупных логистических операторов России.

Выступление вызвало интерес и вопросы членов профессионального сообщества по применению методики в других отраслях.

Журнал "ЛОГИСТИКА", представленный в зоне прессы, как всегда пользовался повышенным вниманием участников форума.