29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
На Конгрессе будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы, такие как:
К выступлению в Конгрессе приглашены представители: Министерства финансов РФ; Федеральной таможенной службы; Домодедовской таможни; Юридической компании «Пепеляев Групп»; Юридической фирмы «Дентонс»; Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО и др.
Формат мероприятия даст возможность участникам индивидуально проконсультироваться с докладчиками по всем проблемным вопросам, ознакомиться с последними изменениями в законодательстве, а также поделиться опытом друг с другом.
Подробная программа, условия и стоимость участия на сайте: http://www.asergroup.ru/_action/_custom/index.html
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