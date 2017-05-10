1-2 июня состоялся Всероссийском саммите «Корпоративные закупки 2017 Summer Camp»

6 июня 2017 г.

Более 110 экспертов собрались на Всероссийском саммите «Корпоративные закупки 2017 Summer Camp», который прошел 01-02 июня в Империал Парк Отеле. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, генеральным партнером выступила компания B2B-CENTER, партнерами – ОФИСМАГ, Redsys, СВОБОDA СЛОВА и Mobile Cat.

Андрей Бойко, B2B-CENTER, открыл саммит, пожелав всем плодотворной работы.

Сергей Белец, МБ-консалтинг, выступил модератором первого дня саммита. Алексей Петров, Вымпелком, в сессии «Трансформируем закупки. Системный подход к преобразованиям» поделился опытом трансформации корпоративной системы закупок для достижения лучшего результата компании. Алексей рассказал, что за последние несколько лет в Вымпелком существенно поменяли схему работы.

Среди основных изменений: централизация и сокращение филиалов; проекты оптимизации процессов снабжения; перевод персонала в ОЦО и ЦК ПЗ; перевод функций на аутсорсинг; глобализация структуры снабжения. «Основные тренды на данный момент – консолидация, стандартизация, диджитализация. Движение идет в сторону категорийного менеджмента», - подчеркнул Алексей.

Андрей Зырянов, Макдоналдс, Дмитрий Смирнов, Даймлер Камаз Рус, Юлия Рембе, Монди Россия, и Артем Блинов, МГТС, Александр Конорев, Туполев, приняли участие в обмене мнениями на тему «Момент истины для импортзамещения: динамика по программам замещения импорта за 3 года». Александр Конорев, Туполев, отметил, что серьезных проблем и перебоев не было. В данный момент изделия поставлены на серию. Несмотря на то, что производство не серийное, каждый месяц выходит 3-4 гражданских машины, а военных и того больше. «Работа по финансированию и разработке отечественных образцов ведётся постоянно», - закончил Александр. Дмитрий Смирнов, Даймлер Камаз Рус, обозначил основной задачей автопроизводителей - получение качественных деталей. В данный момент есть сложность с поиском поставщиков, которые готовы переносить производство в Россию, поэтому зачастую приходится работать с компаниями, которые ведут работы с производством в Германии и других странах Европы. Дмитрий отметил, как важен баланс – снизить себестоимость и при этом не потерять в качестве. Юлия Рембе, Монди Россия, рассказала, как в компании Монди был проведён анализ с точки зрения нахождения узких мест и подчеркнула, что сложно двигаться в сторону импортозамещения, т.к. есть проблемы с химией и машинным производством, которых в России просто нет. При этом не возникло проблем с упаковкой, потому что это направление хорошо развито в России. Артем Блинов, МГТС, напомнил, что бизнес, в котором он работает, неразрывно связан с микро-электронными компонентами. Во время кризиса в МГТС всем поставщикам было объявлено, что теперь готовы работать только в рублях. Некоторые поставщики после этого остановили поставки, с оставшимися же были заключены договоры на новых условиях. Андрей Зырянов, Макдоналдс, поделился со слушателями опытом поиска новых поставщиков в России. В Макдоналдс проводят политику локализации и на данный момент уже 92% поставок идут от российских поставщиков. «Акцент на локализацию сегодня себя полностью оправдал», - подчеркнул Андрей.

Юлия Рембе, в заключение сессии представила кейс «На пути к диджитализации закупок: глобальные цели бизнеса и что это означает для компаний «на местах». По опыту Юлии залог успеха – гармонизация мастер-данных поставщиком и стратегия согласования. В Монди был создан специальный модуль цифрового пространства закупочного процесса и собрана огромная база поставщиков. Основными результатами диджитализации стали оптимизация численности на 20%, сокращение периода обработки заявок на 50% и повышение прозрачности процесса. «Только общими усилиями возможно реализовать изменения», - такими словами закончила свое выступление Юлия.

После обеда все участники саммита приняли участие в мозговом штурме «Нестандартные способы снижения издержек». Среди способов были предложены консолидация, расширение пула поставщиков, кост-анализ, автоматизация закупок, отказ от закупок, референс, изменение природы спроса и многие другие.

Михаил Гаврилин, Siemens, выступил с кейсом «Меняем издержки на доходы: превращение отдела закупок из «центра затрат» в «центр генерирования добавочной прибыли». Михаил раскрыл многие секреты своей работы: о том, как снижение издержек даёт существенную прибыль; как важны выбор поставщика, поиск новых поставщиков, объединение объёмов закупок, искусство ведения переговоров.

Также делегаты узнали о снижении себестоимости, связанном с прямой модификацией товара, например, изменение модификации, замена, упрощение, стандартизация по сравнению с предыдущими периодами; об управлении поставщиками: выборе, квалификации, периодической оценке, развитии; о том, как условия платежа поставщикам влияют на ликвидность компании. Михаил отметил основные рычаги получения желаемых условий и способы управления непредвиденными расходами при закупке. Андрей Бойко, B2B-CENTER, выступил на тему «Стремление к эффективным закупкам. Пути автоматизации, снижения издержек и повышение контроля процесса» и рассказал слушателям, как автоматизировать процесс закупок, но не своими руками, а руками поставщиков. «Чтобы поставщик дал хорошие условия, нужно его вывести из зоны комфорта. Торговаться не только по цене, но и по условиям», - подсказал Андрей. Все поставщики балансируют между жадностью и желанием победить. Если умело управлять базой контрагентов, можно добиться для себя очень хороших условий.

Сергей Золотухин, Татнефть, представил кейс о вовлечении накопленных запасов в производство и поделился программой по сокращению магазина. «Уже сейчас список позиций сократили в 2 раза», - отметил Сергей. Михаил Берстенев, Мегафон, в своем кейсе «Цифровая трансформация закупок и логистики МегаФона» рассказал об основных этапах развития функции закупок. В 2013 году в МегаФоне было принято решение о создании единой функции закупок и логистики; в 2014 была рассчитана и утверждена целевая численность на уровне филиалов; в 2015 году более 90% закупок уже производились централизовано; в 2016 было создано ОЦО и оптимизирована складская логистика, а в 2017 произошло внедрение системы адресного хранения на складах. На 2018 год запланирован запуск SRM и сквозной процесс P2P в SAP4Hana. «Нас ожидает не просто пересмотр и автоматизация имеющихся бизнес-процессов, а создание новых», - поделился планами Михаил. Андрей Зырянов, Макдоналдс, в начале выступления «Риск – дело неблагородное. Отработанные механизмы хеджирования рисков в закупках» напомнил, что хеджирование – инструмент, который позволяет управлять рисками процесса закупок. Крайне важны относительная долгосрочность, взгляд в будущее и неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств. Андрей призвал заниматься хеджированием в спокойные времена и отметил, что его востребованность постоянно растёт. «Нет единого инструмента, который решил бы все проблемы. Эффективнее всего - сочетание инструментов», - закончил Андрей.

После завершения деловой части программы участников саммита ждал фуршет и неформальное общение. Алексей Блинов провел игру «Что? Где? Когда?», победителем которой стала команда компании АФК «Системы».

Также в рамках вечерней программы состаялась цео=ремония награждения участников первого в России официального рейтинга директоров по закупкам.

В первую десятку вошли:

1. Зимонас Роман Стасович, госкорпорация «Росатом»

Шоржин Валерий Викторович , ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Филатов Дмитрий Александрович , Группа «Интер РАО» Васев Павел Александрович , ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Гайдуков Евгений Николаевич , ПАО «Ростелеком» Нугманов Валерий Галиевич , ПАО «Татнефть» Зырянов Андрей Федорович , ООО «Макдоналдс» Бугрова Екатерина Александровна , ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» Хебнев Анатолий Владимирович , ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Блинов Артем Георгиевич , ПАО «Московская городская телефонная сеть»

По итогам розыгрыша многие участники саммита получили ценные призы и подарки.

Сессию «Управляем поставками и поставщиками. Какие подходы позволят повысить отдачу от взаимодействия?» утром 2 июня открыла Татьяна Карасева, ВТБ24, с кейсом «Проблемы демпинга, защита от недобросовестности участника закупки». Татьяна не только рассмотрела примеры возможного демпинга и возможных рисков, но и предложила слушателям варианты защиты. Дмитрий Смирнов, Даймлер Камаз Рус, выступил с кейсом «Практические аспекты локализации: опыт Даймлер КАМАЗ РУС по привлечению местных поставщиков». Дмитрий поделился стратегиями по локализации и представил географию потенциальных поставщиков, а также продемонстрировал проект развития поставщиков. Иван Скоробулатов, Северсталь, рассказал об опыте внедрения ТСО в закупках: для каких категорий целесообразно применять практику ТСО; для каких категорий какие подходы оценки ТСО применяются и как определить эффективность оценки ТСО для конкретной категории. Петр Рыбаков, Redsys, выступил на тему «Планирование закупок или как не допустить сверхубытки». «Нет закупок – нет производства и продаж!» - отметил Петр и предложил слушателям новое решение – автоматизированный бизнес-процесс «Планирование закупок».

Владислав Утенин, «Эффективные технологии управления», весь зал вовлек в увлекательный мастер-класс «Результат без лишних слов. Проблема психологического воздействия на поставщиков с целью достижения желаемого результата». От Владислава делегаты узнали актуальные способы победы в переговорах и наиболее эффективные способы разрешения конфликтных ситуаций; научились мастерству нахождения компромиссных решений и преодоления психологических барьеров, мешающих дальнейшему сотрудничеству.

Компания infor-media Russia благодарит всех спикеров, партнеров и слушателей, которые приняли участие в мероприятии. До новых встреч!