Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Задачи форума: обсуждение актуальных вопросов процесса работы в IT-индустрии и розничной торговле, обмен опытом, коммерческие переговоры, налаживание контактов.
Эксперты Форума*
Евгений Комаров - руководитель управления развития ИС «ТД ЦУМ»
Андрей Байков - online platform director «Mars»
Иван Говорухин - директор IT инфраструктуры «Gloria Jeans»
Антон Фёдоров - IT-директор Меховая фабрика, «Каляев»
* Следите за обновлениями, пул экспертов продолжает формироваться
В программе
Сессия 1. IT – катализатор и флагман изменений. Кейсы по успешному решению бизнес-задач при помощи IT
Сессия 2. Автоматизация в торговом зале, на складе и в офисе
Сессия 3. Новые бизнес-модели в ритейле и их реализация
Сессия 4. Современная розничная торговля – система, ориентированная на клиента
Сессия 5. Интеграция торговли онлайн и оффлайн
Делегатское участие:
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Участие бесплатное* – для IT-директоров и представителей IT-менеджмента розничных сетей
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27 000 руб. + НДС 18% – для представителей IT-компаний, консультантов, поставщиков решений и услуг для розничной торговли
* - количество бесплатных мест ограничено
Контакты:
По вопросам выступления:
Людмила Сацкая
программный директор/руководитель проекта
Тел.: +7 499 653 99 63 (доб. 111)
E-mail: Satskaya@ahconferences.com
По вопросам спонсорского участия:
Максим Волков
менеджер по работе с партнерами
Тел.: +7 499 653 99 63 (доб. 199)
E-mail: m.volkov@ahconferences.com
По вопросам делегатского участия:
Ирина Потапова
руководитель отдела по работе с клиентами
Тел.: +7 499 653 99 63 (доб. 115)
E-mail: ipotapova@ahconferences.com
По вопросам медиа-партнерства:
Юлия Иванова
PR-менеджер
Тел.: +7 499 653 99 63 (доб. 211)
E-mail: jivanova@ahconferences.com