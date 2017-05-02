10-ая конференция «Рынок логистики в России. Эффективные решения для современного склада»

18 мая 2017 г.

Мероприятие предназначено для собственников компаний, руководителей и специалистов различных подразделений логистических, транспортных, производственных и торговых компаний, заинтересованных в решении актуальных вопросов в работе своих складов.

Время проведения:

Сессия №1. «Развитие рынка. Тренды. Истории успеха» (с 10:20 до 13:00)

10:20 – 10:40

Тема доклада: «Текущая ситуация на отечественном рынке. Перспективы развития и тренды в европейской интралогистике. Каким будет склад будущего?».

Антон МИЗУНОВ, директор по развитию «Экспо Медиа Групп», главный редактор журнала «Складской комплекс», член жюри международного конкурса IFOY Awards (International Forklift Truck of the year 2017)

10:30 – 10:50

Тема доклада: «Рынок складской недвижимости. Изменение форматов на складском рынке. Куда перемещается интерес инвесторов?».

Александр ХОМИЧ, генеральный директор компании Skladman USG

10:50 – 11:00

Тема доклада: «Обзор российского рынка WMS-систем за 2016-й год. Основные игроки и платформы. Цифры. Факты. Тенденции 2016 года. Прогноз по рынку и решения на 2017-й год».

Дмитрий ПЕРОВ, независимый эксперт, практик-консультант в проектах по внедрению WMS-систем

11:00 – 11:20

Тема доклада: «Передовые эффективные решения SSI SCHÄFER по автоматизации склада».

Дмитрий ЕЛЛИН, инженер по поддержке продаж компании SSI SCHÄFER в России и странах СНГ

11:20 – 11:40

Тема доклада: «Автоматизации склада - современная практика».

Владислав САНКИН, генеральный директор компании «ФАБС Логистик»

11:40 – 12:00

Тема доклада: «Эффективные IT-технологии управления складом хранения продуктов питания 3PL-оператора. Кейс внедрения Solvo.WMS на складе торгово-логистической компании «Евразия».

Андрей ЧИЖ, заместитель директора компании «СОЛВО»

12:00 – 12:20

Тема доклада: «Внедрение WMS. От A до Z».

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, руководитель проектного отдела компании «Азъ-группа»

12:20 – 12:40

Тема доклада: «EME.WMS - как часть общей логистической цепочки предприятия».

Владимир ЛЫКОВ, руководитель отдела по работе с клиентами компании ЕМЕ

12:40 – 13:00

Тема доклада: «Внедрение WMS: достижение KPI. При выборе WMS Вы обращаете внимание на качество внедрения той или иной системы складского учёта на предприятиях? А что для Вас означает «качество внедрения». Ответ на этот вопрос в том, достигнуты ли значения показателей качества работы склада».

Алексей ПАРФЁНОВ, генеральный директор компании InStock Technologies

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13:00 – 14:00 - ПЕРЕРЫВ

Сессия №2. « IT-решения для управления транспортом, складской техникой и персоналом» (с 14:00 до 18:00)

14:00 – 14:20

Тема доклада: «Обзор новинок складской техники, оборудования и IT-решений 2016 года ведущих европейских производителей, выдвинутых на престижную международную премию IFOY Award 2016». Объявление итогов конкурса 2016 года!

Антон МИЗУНОВ, директор по развитию «Экспо Медиа Групп», главный редактор журнала «Складской комплекс», член жюри международного конкурса IFOY Awards (International Forklift Truck of the year 2016)

14:20 – 14:40

Тема доклада: «Облачная WMS. Переход на использование облачных систем - это глобальный тренд в мире. Но почему? Каковы возможности облачной системы управления складом и преимущества её использования?».

Алексей ПАРФЁНОВ, генеральный директор компании InStock Technologies

14:40 – 15:00

Тема доклада: «Центр мониторинга «Интеллектуальный склад» – инновации и визуализация для решения задач современного склада».

Олег ФИНОШИН, директор по развитию компании Vizex

15:00 – 15:20

Тема доклада: «Презентация возможностей инновационной отечественной системы контроля водителей и складской техники «Техновизор.Склад» (разработана при участии Уральского федерального университета и Фонда Развития Интернет-Инициатив, учреждённого Президентом России).

Олег ЛАЗАРЕВ, директор компании «Техновизор»

15:20 – 16:40

​Тема: «Использование технологии RFID в управлении цепочками товаров. Мировой опыт и применение технологии в работе российских производителей и поставщиков».

Представитель компании DETEM

16:40 – 17:40

Тема: «Практическая методика мотивации складского персонала, основанная на математическом подходе».

Дмитрий ПЕРОВ, независимый эксперт, практик-консультант

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17:20 – 18:00 – СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ

Подтверждённые эксперты конференции:

Антон МИЗУНОВ, директор по развитию «Экспо Медиа Групп», главный редактор журнала «Складской комплекс», член жюри международного конкурса IFOY Awards (International Forklift Truck of the year 2017)

Александр ХОМИЧ, генеральный директор компании Skladman USG

Дмитрий ПЕРОВ, независимый эксперт, практик-консультант в проектах по внедрению WMS-систем

Дмитрий ЕЛЛИН, инженер по поддержке продаж компании SSI SCHÄFER в России и странах СНГ

Владислав САНКИН, генеральный директор компании «ФАБС Логистик»

Андрей ЧИЖ, заместитель директора компании «СОЛВО»

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, руководитель проектного отдела компании «Азъ-группа»

Владимир ЛЫКОВ, руководитель отдела по работе с клиентами компании ЕМЕ

Алексей ПАРФЁНОВ, генеральный директор компании InStock Technologies

Олег ФИНОШИН, директор по развитию компании Vizex

Олег ЛАЗАРЕВ, директор компании «Техновизор»

Вопросы и темы, которые мы вместе обсудим на конференции:

- Новые законодательные инициативы, тренды, факты, цифры. Векторы развития на 2017-2020 гг на рынке складской логистики России.

- Рынок складской недвижимости. Рождение новых форматов. Что сегодня нужно среднему бизнесу?

- Инновационное складское оборудование и логистические решения. Примеры практического использования.

- Рынок систем WMS. Автоматизация работы склада. Разбор кейсов от ведущих IT-компаний.

- Технологии RFID в управлении цепочками поставок. Мифы и реальность. Практика использования.

- Технология визуализации складских процессов. Практика применения.

- Управление парком техники. Разработка резидента Skolkovo. Как контролировать работу операторов и снижать издержки.

- Новинки складской техники. Импорт погрузчиков в 2016-м году. Новая расстановка сил на рынке.

- Кадры решают всё! Управление персоналом. Мотивация и KPI. Методология и практика успешного использования.

Список всех докладов и регистрация по ссылке - http://www.skladcom.ru/expo.aspx?id=90