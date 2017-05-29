10 вопросов о дноуглублении в Николаеве

30 июня 2017 г.

Представляем исчерпывающие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают по данному проекту Николаевского филиала АМПУ.

1. Каковы позиции Николаевского порта в отрасли и роль в экономике?

Николаевский порт демонстрирует одни из лучших темпов роста в стране и входит в тройку лидеров по перевалке зерновых культур. За пять месяцев 2017 года перевалка выросла на 6 % и составила почти 10 млн тонн, тогда как в прошлом году объем перевалки вырос лишь на 1 % до 22 млн тонн. В порту работают компании с мировым именем и крупнейшие украинские стивидоры и экспортеры: Bunge (ООО «Гринтур - Экс», ООО «ЕТСК»), Cofco Agri (ООО «ДССК»),ArcelorMittal (ООО «Никмет-Терминал»), Нибулон, группа OREXIM, Государственная продовольственно-зерновая корпорации Украины (ГПЗКУ) и другие. Всего в порту функционирует 17 портовых операторов, которые создают более 4 тысяч рабочих мест. Порт развивается, международные инвесторы строят здесь современные производственно-перегрузочные комплексы и терминалы. В планах развития порта – совместные проекты АМПУ и инвестора по строительству универсального перегрузочного комплекса на запроектированном причале № 8, по реконструкции и модернизации имеющихся складских комплексов, тыловых площадок, подъездных путей, других объектов портовой инфраструктуры. Также АМПУ обустроит дополнительные якорные стоянки в операционной акватории порта.

2. Зачем необходимо дноуглубление порта, и какова реальная потребность в этих работах в Николаеве? Каковы объемы, стоимость работ?

Дноуглубление – это обязательные работы для поддержания эксплуатационных характеристик каналов, операционных акваторий и причалов в надлежащем техническом состоянии, поскольку в зависимости от погодных условий, течений и прочих факторов они имеют свойство заиливаться, терять глубины. Это приводит к уменьшению проходной осадки судов, повышению рисков их безопасной проводки. Представьте, что вы вырыли яму в песке – на берегу или в воде, пусть даже достаточно глубокую. Будет ли она оставаться неизменной хоть час? Конечно, нет, очень скоро её размеры заметно изменятся. Так и портовая акватория подвержена такому естественному природному фактору - заносимость. Кроме того, суда, в особенности крупнотоннажные, также изменяют естественные очертания канала – его дно и откосы. Поэтому нужно постоянно поддерживать канал и акваторию в судоходном состоянии, сохраняя паспортные глубины, прописанные в Обязательных постановлениях по порту Николаев. Задача выполнения эксплуатационного дноуглубления в Николаеве, которая как раз и состоит в удалении отложившихся наносов, ничем не отличается от выполнения подобных задач в других портах мира.

Объем черпания в процессе дноуглубления, проводимого в Николаевском порту в этом году, - более 483 тыс. куб. м. Стоимость работ – десятки миллионов гривен средств государственного предприятия, поэтому простои, переносы недопустимы.

Дноуглубление – необходимый элемент повышения конкурентоспособности порта. За дноуглубление неоднократно ратовали все компании, работающие в порту. Проведение дноуглубительных работ критично не только для Николаевского порта, но и для развития всего региона в целом.

3. Какие документы свидетельствуют о законности дноуглубления?

Эксплуатационное дноуглубление, проводимое у причалов порта, имеет все необходимые разрешительные документы, нормативные и технико-экономические обоснования. В частности:

- Министерство экологии и природных ресурсов Украины своим разрешением № 004/04–17 Мик от 25.04.2017 утвердило сроки и районы исполнения работ, а также вопросы складирования грунта.

- Государственное агентство рыбного хозяйства Украины письмом от 16.05.2017 также предоставило свое согласование проведения неотложных работ по эксплуатационному дноуглублению в нерестовый период.

- В свою очередь, Николаевский городской совет 17.02.17 направил письмо Николаевскому морскому порту о согласовании заявления о намерениях эксплуатационного дноуглубления.

- Кроме того, согласно требованиям законодательства, филиал АМПУ в г. Николаеве информировал общественность о намерениях проведения дноуглубительных работ – никаких предложений и комментариев по этому поводу жители города и общественные организации не озвучивали.

Таким образом, работы по дноуглублению имеют все законные основания для проведения в установленном объеме и в согласованные сроки.

4. Действительно ли горсовет и Госрыбагентство отозвали свои разрешения на дноуглубление?

Николаевский филиал АМПУ из СМИ узнал о том, что городской совет и Госрыбагентство аннулировали свои разрешения. Политика любого предприятия, государственного органа, да и каждого участника рынка должна быть последовательной. Нельзя сначала выдать, а затем отозвать официальный документ, который касается отношений между организациями, ведомствами, компаниями, вне зависимости от того, государственные они или частные. Это не просто не принято, это разрушает в целом государственную политику в сфере развития инфраструктуры, портовой сферы.

5. Против дноуглубления выступали различные политические силы Николаевского региона. Почему же филиал АМПУ не отказался от работ?

Несмотря на очевидную важность дноуглубительных работ для стивидорных компаний и для развития региона, политики и некоторые активисты Николаева, к сожалению, не нашли в себе сил объединиться для конструктивного решения вопроса. И даже наоборот, пытались на этой ситуации заработать как можно больше политических баллов, искусственно нагнетая ситуацию. Николаевский филиал АМПУ, как было сказано выше, сделал все определенные законом шаги для начала проекта и срывать его в ущерб бюджета госпредприятия ради чьих-то политических дивидендов не имеет права.

6. Насколько безопасны дноуглубительные работы с точки зрения экологии?

Прежде чем АМПУ приступает к дноуглублению, профильный научно-исследовательский институт ЧерноморНИИпроект разрабатывает обязательную «Оценку влияния на окружающую среду», так называемый ОВОС. Безусловно, по дноуглублению в Николаевском порту такой анализ тоже был сделан. Он подтвердил корректность работ, а также определил локацию для складирования грунта. На протяжении всего процесса дноуглубления вопросы экологического характера для порта мониторят специалисты научно-исследовательского института, они ежедневно в реальном режиме с соседнего судна контролируют работы.

7. Жители города жаловались на загрязнение воды и песка, неприятный запах. С чем это связано?

Пляжные территории никак не могут загрязняться в процессе дноуглубления в акватории, ведь продукт выработки – это песок. По сути, подводный грунт берут в одном месте и отвозят в другое, создавая необходимый подводный ландшафт, строго следуя параметрам проекта. Запах может появляться при проведении дноуглубительных работ у причалов, поскольку убираются наносы ила. Небольшие глубины, вялое течение– при любом колебании ил дает характерный запах, не говоря уже о работе специального судна. Ситуация в Николаевском порту усугубляется еще и наличием ливневой канализации, выходящей в море как раз в том месте, на запах которого жаловались жители. Для оздоровления прибрежных территорий невольное очищение дна от ила в ходе дноуглубления только на пользу. По оценке экологов, дноуглубление прошло в рамках нормы, и никакие показатели не нарушены. У причалов дноуглубительные работы завершены, сейчас специалисты занимаются акваторией порта.

8. Почему нельзя перенести вывоз грунта в отдаленные от города районы?

Месторасположение подводной отгрузки грунта определяется и согласовывается разрешениями министерств и ведомств, экологических служб, проектной документацией, соглашениями с подрядчиками, которые выполняют работы. Кроме того, у каждого подводного отвала – своя «емкость», то есть не в каждую точку лимана или моря можно складировать грунт, выработанный в итоге дноуглубления. Это сложный технический вопрос, где необходимо знать состав грунта, ландшафт дна, характер течений, размеры и характеристики судов, множество других параметров. Поэтому требовать отвозить поднятый со дна наносной грунт «куда-то подальше» безграмотно и безответственно. Кроме того, вывоз грунта в иные, не определенные изначально проектом, районы приведет к удорожанию работ и увеличению сроков их исполнения, а это - срыв контракта и ущерб для госпредприятия, что недопустимо.

9. Какие работы, в каком районе и каком объеме выполняются сегодня?

Сейчас извлеченный в процессе дноуглубления грунт складируется в рамках этого же подводного отвала, но в более отдаленном районе, не прилегающем непосредственно к зоне отдыха, яхт-клубу, жилым строениям и детскому спортивному комплексу, ориентировочно на расстоянии одной морской мили. Непросто было достичь такого соглашения с подрядчиком, который выполняет работы, ведь вывоз на большие дистанции повышает стоимость работ и замедляет их сроки выполнения. Таким образом, поставлена точка в спекуляциях вокруг этого вопроса.

10. Как не допустить подобные ситуации в дальнейшем?

Для того, чтобы такие вопросы в городе Николаеве не возникали в будущем, рекомендуем чиновникам местных органов власти более взвешенно и ответственно относиться к подготовке и предоставлению разрешительных документов АМПУ, чтоб не приходилось их отзывать под натиском общественности. При необходимости всегда можно взять паузу, чтоб обсудить подобный проект с жителями, найти консенсус внутри политикума и только после этого подписывать официальные документы, которые дают старт дорогостоящим работам государственного предприятия.