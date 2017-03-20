11 апреля Екатеринбург встречает федеральную конференцию «Логистика будущего»

29 марта 2017 г.

11 апреля 2017 г. в Екатеринбурге состоится ежегодная отраслевая конференция «Логистика будущего: Эффективные решения для склада». Событие пройдет в рамках профслета участников рынка коммерческой недвижимости Уральского проекта – Profslet. Конференция «Логистика будущего» пройдет традиционно на площадке отеля «Московская горка» (ул. Московская, 131).

Мероприятие войдет в федеральную серию бизнес-мероприятий, которая охватывают 15 городов России и Казахстана. Организатор – группа Ekbpromo, поддержка – отраслевые проф.союзы в сфере складской и транспортной логистики.

В конференции «Логистика будущего в Екатеринбурге» примут участие ведущие федеральные эксперты. Обзором рынка складской и индустриальной недвижимости Уральского региона поделится директор по развитию «Логопарк.ру» Виталий Хиль.

Руководитель отдела продаж «Комитас» Владислав Полторак сообщит о новых решениях по хранению товара на складе. Руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE(г. Москва) Дмитрий Абдрахманов расскажет как правильно выбрать терминал сбора данных для работы на склад. А управляющий директор, партнер компании Skladman Usg (г. Москва) Евгений Нумеров сообщит о том, какие склады будут массово строить в ближайшие 20 лет.

Каждый участник уральской конференции «Логистика будущего: эффективные решения» получит уникальное издание – федеральный отраслевой путеводитель «Склады России». В издании будет аккумулирована информация о качественных складских площадях, общий объем которых сегодня оценивается порядка в 19 млн кв.м. Путеводитель будет представлен в печатном и электронном виде. Его тираж составит 5 000 экз.

Ссылка на программу: http://ekbpromo.ru/events/434