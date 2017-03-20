Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
11 апреля 2017 г. в Екатеринбурге состоится ежегодная отраслевая конференция «Логистика будущего: Эффективные решения для склада». Событие пройдет в рамках профслета участников рынка коммерческой недвижимости Уральского проекта – Profslet. Конференция «Логистика будущего» пройдет традиционно на площадке отеля «Московская горка» (ул. Московская, 131).
Мероприятие войдет в федеральную серию бизнес-мероприятий, которая охватывают 15 городов России и Казахстана. Организатор – группа Ekbpromo, поддержка – отраслевые проф.союзы в сфере складской и транспортной логистики.
В конференции «Логистика будущего в Екатеринбурге» примут участие ведущие федеральные эксперты. Обзором рынка складской и индустриальной недвижимости Уральского региона поделится директор по развитию «Логопарк.ру» Виталий Хиль.
Руководитель отдела продаж «Комитас» Владислав Полторак сообщит о новых решениях по хранению товара на складе. Руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE(г. Москва) Дмитрий Абдрахманов расскажет как правильно выбрать терминал сбора данных для работы на склад. А управляющий директор, партнер компании Skladman Usg (г. Москва) Евгений Нумеров сообщит о том, какие склады будут массово строить в ближайшие 20 лет.
Каждый участник уральской конференции «Логистика будущего: эффективные решения» получит уникальное издание – федеральный отраслевой путеводитель «Склады России». В издании будет аккумулирована информация о качественных складских площадях, общий объем которых сегодня оценивается порядка в 19 млн кв.м. Путеводитель будет представлен в печатном и электронном виде. Его тираж составит 5 000 экз.
Ссылка на программу: http://ekbpromo.ru/events/434