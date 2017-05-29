Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Основная цель первой специализированной конференции и выставки, полностью посвященных проблемам транспортной логистики и грузовых автомобильных перевозок – заполнить пробел, существующий сегодня в тематике профессиональных мероприятий для этой сферы деятельности.
Перед отраслью грузовой автомобильной логистики стоит задача поиска и внедрения решений, направленных на повышение эффективности бизнеса. Требуется как разработка собственных решений, отражающих специфику экономики страны, так и внедрение передового международного опыта и лучших практик, особенно в области высокотехнологичных IT-решений, самых современных управленческих и регуляторных методов и технологий.
Инициатором мероприятия выступает Межотраслевой экспертный совет по развитию автомобильной грузовой и дорожной отрасли (МОЭС). «Сегодня начинается очередной и, как мне представляется, весьма важный, этап развития транспортно-логистического комплекса нашей страны, - говорит и.о. председателя МОЭС Борис Рыбак. – Автогрузовой сектор начинает формировать себя как самостоятельный и влиятельный сегмент транспортно-логистического рынка – не только в нашей стране, но и на международной арене. Этот процесс настоятельно требует создания платформ для эффективного обсуждения ключевых проблем и выработки общецеховых решений, для привлечения позитивного внимания к отрасли со стороны финансово-инвестиционного сообщества и регулирующих органов, для формирования профессионального климата, в котором будет развиваться и находить профессиональное признание все лучшее, что есть в бизнесе».
Важность обсуждаемых тем и многообразие мнений предопределяет формат конференции, которая, наряду с традиционными докладами, будет насыщена большим количеством дискуссий, к участию в которых приглашены не только руководители ведущих компаний отрасли, но и представители органов госрегулирования, профильных общественных объединений и ассоциаций, эксперты отрасли.
Основные темы конференции:
К участию в конференции приглашаются: представители руководства автотранспортных предприятий, логистических операторов, грузоотправителей, органов госрегулирования, профильных общественных объединений и ассоциаций, поставщиков автотехники и комплектующих, поставщиков ИТ-решений, научных институтов, эксперты отрасли.
Работу конференции будет сопровождать развернутая в фойе конференц-зала выставка, экспоненты которой представят свою продукцию и услуги по двум темам: «Технологические инновации в автотранспорте» и «Эксплуатация, техобслуживание и ремонт автомобильной техники».
Организаторы мероприятия – компания ATO Events (www.events.ato.ru) и специализированный деловой портал «Грузовики и дороги».
Место проведения: Москва, отель «Азимут отель Олимпик Москва»
Подробности о мероприятии, условиях участия и месте проведения можно узнать на сайтах организаторов, или позвонив по телефону +7 (495) 651-9435
Надежда Щеголева
Руководитель проекта
E-mail: n.schegoleva@atoevents.ru