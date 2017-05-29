12-13 сентября в Москве состоится конференция и выставка «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки»

27 июня 2017 г.

Основная цель первой специализированной конференции и выставки, полностью посвященных проблемам транспортной логистики и грузовых автомобильных перевозок – заполнить пробел, существующий сегодня в тематике профессиональных мероприятий для этой сферы деятельности.

Перед отраслью грузовой автомобильной логистики стоит задача поиска и внедрения решений, направленных на повышение эффективности бизнеса. Требуется как разработка собственных решений, отражающих специфику экономики страны, так и внедрение передового международного опыта и лучших практик, особенно в области высокотехнологичных IT-решений, самых современных управленческих и регуляторных методов и технологий.

Инициатором мероприятия выступает Межотраслевой экспертный совет по развитию автомобильной грузовой и дорожной отрасли (МОЭС). «Сегодня начинается очередной и, как мне представляется, весьма важный, этап развития транспортно-логистического комплекса нашей страны, - говорит и.о. председателя МОЭС Борис Рыбак. – Автогрузовой сектор начинает формировать себя как самостоятельный и влиятельный сегмент транспортно-логистического рынка – не только в нашей стране, но и на международной арене. Этот процесс настоятельно требует создания платформ для эффективного обсуждения ключевых проблем и выработки общецеховых решений, для привлечения позитивного внимания к отрасли со стороны финансово-инвестиционного сообщества и регулирующих органов, для формирования профессионального климата, в котором будет развиваться и находить профессиональное признание все лучшее, что есть в бизнесе».

Важность обсуждаемых тем и многообразие мнений предопределяет формат конференции, которая, наряду с традиционными докладами, будет насыщена большим количеством дискуссий, к участию в которых приглашены не только руководители ведущих компаний отрасли, но и представители органов госрегулирования, профильных общественных объединений и ассоциаций, эксперты отрасли.

Основные темы конференции:

Логистика автотранспортных грузоперевозок.

Профессиональные стандарты и регулирование рынка грузовых автоперевозок.

Страхование и безопасность в автоперевозках.

Экономика автоперевозок.

Технологические инновации на автотранспорте.

Техобслуживание и ремонт автотехники.

К участию в конференции приглашаются: представители руководства автотранспортных предприятий, логистических операторов, грузоотправителей, органов госрегулирования, профильных общественных объединений и ассоциаций, поставщиков автотехники и комплектующих, поставщиков ИТ-решений, научных институтов, эксперты отрасли.

Работу конференции будет сопровождать развернутая в фойе конференц-зала выставка, экспоненты которой представят свою продукцию и услуги по двум темам: «Технологические инновации в автотранспорте» и «Эксплуатация, техобслуживание и ремонт автомобильной техники».

Организаторы мероприятия – компания ATO Events (www.events.ato.ru) и специализированный деловой портал «Грузовики и дороги».

(www.truckandroad.ru).

Место проведения: Москва, отель «Азимут отель Олимпик Москва»

Подробности о мероприятии, условиях участия и месте проведения можно узнать на сайтах организаторов, или позвонив по телефону +7 (495) 651-9435

Надежда Щеголева

Руководитель проекта

E-mail: n.schegoleva@atoevents.ru