132 000 российских миллионеров – 0,1% населения – владеют 60% совокупного состояния страны

2 марта 2017 г.

Лондон, Великобритания – В руках примерно 0,1% населения России сосредоточено более 60% совокупного состояния России. В среднем по миру эта пропорция иная: в руках долларовых миллионеров находится около 30% от $192 трлн общемирового богатства, говорится в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2017.

Исследование The Wealth Report 2017, проведенное совместно с консалтинговой компанией New World Wealth, основывается на данных опросов 900 представителей ведущих мировых частных банков и инвестиционных консультантов, в управлении которых находятся активы около 10 000 ультрахайнетов совокупной стоимостью более $2 трлн.

• В 2016 г. число долларовых миллионеров в мире выросло всего на 3% и достигло 13 645 400 человек. Это примерно 0,18% всего населения Земли. В их руках сосредоточено около $68 600 трлн, что составляет немногим меньше трети общемирового благосостояния.

• За 2016 г. число ультрахайнетов в мире – богатых людей с состоянием более $30 млн – увеличилось на 3,5% (6 340 чел.) и составило 193 490 чел. За год их совокупное состояние увеличилось на $680 млрд и достигло $19 920 трлн (было $19 240 трлн). (Таблица 1).

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• В России и странах СНГ, несмотря на продолжающуюся рецессию, число богатых и сверхбогатых людей росло опережающими темпами в течение 2016 г. Количество долларовых миллионеров выросло на 10% и достигло 151 900 чел. Число ультрахайнетов также увеличилось на 10% с 2 940 чел. до 3 230 чел. Совокупно они владеют $480 млрд, за год их состояние увеличилось на 9%. Россию-СНГ обогнала только Австралазия (Австралия, Новая Гвинея, Новая Зеландия и прилегающие к ним острова Тихого океана), где ультрахайнетов стало больше на 11%.

• В России за 2016 г. число долларовых миллионеров достигло 132 000 чел., увеличившись на примерно 10% (в 2015 г. было 120 000 чел.). Это составляет примерно 0,1% населения России, все вместе они владеют $930 млрд, что составляет 62% от общего благосостояния страны $1,5 трлн, подсчитали эксперты New World Wealth.

• Количество российских утрахайнетов с 2015 по 2016 гг. также выросло на 10% с 2500 чел. до 2750 чел. Состояние российских богатых людей совокупно увеличилось на $40 млрд: с $370 до $410 млрд. За год каждый из них разбогател примерно на $1 млрд. Эксперты New World Wealth объясняют столь существенный прирост богатства ростом российского фондового рынка на 55% в долларовом выражении в 2016 г. и укреплением рубля примерно на 20% по отношению к доллару в течение года.

• По числу ультрахайнетов Россия находится на 12 месте в мире. Топ-5 составляют: США (69 000 чел.), затем с большим отрывом идет Китай (14 300), Великобритания (9500), Германия (8750) и замыкает пятерку Швейцария (7140).

• Зато по количеству миллиардеров Россия входит в топ-5, замыкая пятерку лидеров с 83 чел. На первом месте традиционно находятся США – 640 чел., затем Китай – 204 чел., Великобритания – 100 чел., в Индии проживает 95 миллиардеров.

• Численность миллионеров в Москве в 2016 г. составила 68 200 чел., мультимиллионеров – 3 630 чел., ультрахайнетов – 1 760 чел. В 2016 г. число ультрайханетов, проживающих в Москве, выросло на 10%. По количеству ультрахайнетов Москва занимает 14 место в мире. Ожидается, что к 2026 г. числа ультрахайнетов в Москве вырастет на 60% до 2 816 чел.

• В 2016 г. в Москве проживало 52% от общего числа российских миллионеров, 60% от общего числа российских мультимиллионеров, 64% от общего числа российских ультрахайнетов.

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• «Бегство» миллионеров. Усиления контроля за движением капитала, рост налогов и сборов в ряде стран вынуждают богатых людей искать новые «тихие гавани» и выводить капиталы из этих стран. Так, эксперты отмечают «утекание» богатства из таких благополучных стран как Италия, Франция, Греция.

• С другой стороны, из развивающихся стран с высокой экономической волатильностью и политическими рисками, капитал традиционно «бежит». В числе Россия, Китай, Бразилия (таблица 2).

• Темпы роста. В 2016 г. по темпам прироста ультрахйнетов лидером стали Маврикий и Шри Ланка - +20%, во Вьетнаме количество людей с состоянием от $30 млн выросло на 18% за год, в Канаде и на Карибских островах +15%, Мальта, Катар и ОАЭ +12. Россия на 17-й строчке рейтинга прироста числа ультрахайнетов в мире.

• В следующие 10 лет 2016-2026 гг. почти весь топ-10 по темпам роста числа ультрахайнетов займут страны Азии и Африки. По прогнозам, лидером окажется Вьетнам – 170%. Россия окажется на 24-м месте с приростом 60% за 10 лет (таблица 3).

Сергей Гипш, управляющий партнер Knight Frank, отметил: «Основной угрозой росту и сохранению благосостояния в ближайшие годы считают политическую неопределенность. Российских ультрахайнетов больше беспокоят другие вещи: контроль за движением капитала и рост налогов. В условиях очень умеренного роста мировых экономик в целом и российской, в частности, правительства пытаются изыскивать дополнительные средства, и очевидным решением становится поднятие ставки налога. Так, российские власти уже пересмотрели базу и ставку налога на недвижимость, планируют поднимать налоги для бизнеса. В мире и России под давлением властей банки открывают информацию о счетах и их владельцах, движение капитала становится все более прозрачным, - все это не может не сказываться на настроениях ультрабогатых людей. Привлекательной "тихой гаванью" для сохранения капитала остается недвижимость, жилая и коммерческая. Треть портфеля инвестиций богатых людей традиционно составляет недвижимость, и в ближайшее время эта доля не сократится».

Таблица 1. Совокупный размер благосостояния долларовых миллионеров, регионы мира

Регион Миллионеры, чел. ($1млн+) Ультрахайнеты, чел. ($30млн+) Миллиардеры, чел. ($1млрд+) Благосостояние миллионеров ($трлн) Благосостояние ультрахайнетов 2016 ($трлн) % изменение состояния ультрахайнетов за год Северная Америка 4 724 800 73 100 681 23 200 7 310 6% Европа 3 935 400 49 650 446 19 700 4 970 -3% Азия 3 297 700 46 080 564 16 800 4 840 8% Ближний Восток 406 700 7 370 78 2 100 810 -1% Австралазия 420 700 4 220 34 2 100 460 12% Латинская Америка и страны Карибского бассейна 563 100 7 570 100 2 800 790 -2% Африка 145 100 2 270 31 800 260 0% Россия и страны СНГ 151 900 3 230 90 1 100 480 9% Всего 13 645 400 193 490 2 024 68 600 19 920 4%

Источник: New World Wealth

Таблица 2. Откуда уезжают миллионеры Страна Чистый отток, чел.* Доля от общего числа миллионеров в стране Франция 10 000 3% Китай 9 000 1% Италия 6 000 2% Индия 4 000 2% Греция 3 000 5% Россия 2 000 2% Испания 2 000 2% Бразилия 2 000 1%

*Все данные округлены до 1000 чел.

Источник: New World Wealth

Таблица 3. Темпы прироста численности ультрахйнетов 2016-2026 гг.

страна регион Темпы прироста 2016-2026 гг., % Число ультрахайнетов 2016 2026 Вьетнам Азия 170% 200 540 Шри Ланка Азия 160% 80 210 Индия Азия 150% 6 740 16 850 Китай Азия 140% 14 310 34 340 Маврикий Африка 130% 50 120 Эфиопия Африка 100% 40 80 Руанда Африка 100% 10 20 Танзания Африка 100% 40 80 Страны Карибского бассейна Латинская Америка 80% 980 1 760 Кения Африка 80% 120 220 Россия Россия и страны СНГ 60% 2 750 4 400

Источник: New World Wealth