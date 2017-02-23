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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Лондон, Великобритания – В руках примерно 0,1% населения России сосредоточено более 60% совокупного состояния России. В среднем по миру эта пропорция иная: в руках долларовых миллионеров находится около 30% от $192 трлн общемирового богатства, говорится в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2017.
Исследование The Wealth Report 2017, проведенное совместно с консалтинговой компанией New World Wealth, основывается на данных опросов 900 представителей ведущих мировых частных банков и инвестиционных консультантов, в управлении которых находятся активы около 10 000 ультрахайнетов совокупной стоимостью более $2 трлн.
• В 2016 г. число долларовых миллионеров в мире выросло всего на 3% и достигло 13 645 400 человек. Это примерно 0,18% всего населения Земли. В их руках сосредоточено около $68 600 трлн, что составляет немногим меньше трети общемирового благосостояния.
• За 2016 г. число ультрахайнетов в мире – богатых людей с состоянием более $30 млн – увеличилось на 3,5% (6 340 чел.) и составило 193 490 чел. За год их совокупное состояние увеличилось на $680 млрд и достигло $19 920 трлн (было $19 240 трлн). (Таблица 1).
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• В России и странах СНГ, несмотря на продолжающуюся рецессию, число богатых и сверхбогатых людей росло опережающими темпами в течение 2016 г. Количество долларовых миллионеров выросло на 10% и достигло 151 900 чел. Число ультрахайнетов также увеличилось на 10% с 2 940 чел. до 3 230 чел. Совокупно они владеют $480 млрд, за год их состояние увеличилось на 9%. Россию-СНГ обогнала только Австралазия (Австралия, Новая Гвинея, Новая Зеландия и прилегающие к ним острова Тихого океана), где ультрахайнетов стало больше на 11%.
• В России за 2016 г. число долларовых миллионеров достигло 132 000 чел., увеличившись на примерно 10% (в 2015 г. было 120 000 чел.). Это составляет примерно 0,1% населения России, все вместе они владеют $930 млрд, что составляет 62% от общего благосостояния страны $1,5 трлн, подсчитали эксперты New World Wealth.
• Количество российских утрахайнетов с 2015 по 2016 гг. также выросло на 10% с 2500 чел. до 2750 чел. Состояние российских богатых людей совокупно увеличилось на $40 млрд: с $370 до $410 млрд. За год каждый из них разбогател примерно на $1 млрд. Эксперты New World Wealth объясняют столь существенный прирост богатства ростом российского фондового рынка на 55% в долларовом выражении в 2016 г. и укреплением рубля примерно на 20% по отношению к доллару в течение года.
• По числу ультрахайнетов Россия находится на 12 месте в мире. Топ-5 составляют: США (69 000 чел.), затем с большим отрывом идет Китай (14 300), Великобритания (9500), Германия (8750) и замыкает пятерку Швейцария (7140).
• Зато по количеству миллиардеров Россия входит в топ-5, замыкая пятерку лидеров с 83 чел. На первом месте традиционно находятся США – 640 чел., затем Китай – 204 чел., Великобритания – 100 чел., в Индии проживает 95 миллиардеров.
• Численность миллионеров в Москве в 2016 г. составила 68 200 чел., мультимиллионеров – 3 630 чел., ультрахайнетов – 1 760 чел. В 2016 г. число ультрайханетов, проживающих в Москве, выросло на 10%. По количеству ультрахайнетов Москва занимает 14 место в мире. Ожидается, что к 2026 г. числа ультрахайнетов в Москве вырастет на 60% до 2 816 чел.
• В 2016 г. в Москве проживало 52% от общего числа российских миллионеров, 60% от общего числа российских мультимиллионеров, 64% от общего числа российских ультрахайнетов.
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• «Бегство» миллионеров. Усиления контроля за движением капитала, рост налогов и сборов в ряде стран вынуждают богатых людей искать новые «тихие гавани» и выводить капиталы из этих стран. Так, эксперты отмечают «утекание» богатства из таких благополучных стран как Италия, Франция, Греция.
• С другой стороны, из развивающихся стран с высокой экономической волатильностью и политическими рисками, капитал традиционно «бежит». В числе Россия, Китай, Бразилия (таблица 2).
• Темпы роста. В 2016 г. по темпам прироста ультрахйнетов лидером стали Маврикий и Шри Ланка - +20%, во Вьетнаме количество людей с состоянием от $30 млн выросло на 18% за год, в Канаде и на Карибских островах +15%, Мальта, Катар и ОАЭ +12. Россия на 17-й строчке рейтинга прироста числа ультрахайнетов в мире.
• В следующие 10 лет 2016-2026 гг. почти весь топ-10 по темпам роста числа ультрахайнетов займут страны Азии и Африки. По прогнозам, лидером окажется Вьетнам – 170%. Россия окажется на 24-м месте с приростом 60% за 10 лет (таблица 3).
Сергей Гипш, управляющий партнер Knight Frank, отметил: «Основной угрозой росту и сохранению благосостояния в ближайшие годы считают политическую неопределенность. Российских ультрахайнетов больше беспокоят другие вещи: контроль за движением капитала и рост налогов. В условиях очень умеренного роста мировых экономик в целом и российской, в частности, правительства пытаются изыскивать дополнительные средства, и очевидным решением становится поднятие ставки налога. Так, российские власти уже пересмотрели базу и ставку налога на недвижимость, планируют поднимать налоги для бизнеса. В мире и России под давлением властей банки открывают информацию о счетах и их владельцах, движение капитала становится все более прозрачным, - все это не может не сказываться на настроениях ультрабогатых людей. Привлекательной "тихой гаванью" для сохранения капитала остается недвижимость, жилая и коммерческая. Треть портфеля инвестиций богатых людей традиционно составляет недвижимость, и в ближайшее время эта доля не сократится».
Таблица 1. Совокупный размер благосостояния долларовых миллионеров, регионы мира
|
Регион
|
Миллионеры, чел. ($1млн+)
|
Ультрахайнеты, чел. ($30млн+)
|
Миллиардеры, чел. ($1млрд+)
|
Благосостояние миллионеров ($трлн)
|
Благосостояние ультрахайнетов 2016 ($трлн)
|
% изменение состояния ультрахайнетов за год
|
Северная Америка
|
4 724 800
|
73 100
|
681
|
23 200
|
7 310
|
6%
|
Европа
|
3 935 400
|
49 650
|
446
|
19 700
|
4 970
|
-3%
|
Азия
|
3 297 700
|
46 080
|
564
|
16 800
|
4 840
|
8%
|
Ближний Восток
|
406 700
|
7 370
|
78
|
2 100
|
810
|
-1%
|
Австралазия
|
420 700
|
4 220
|
34
|
2 100
|
460
|
12%
|
Латинская Америка и страны Карибского бассейна
|
563 100
|
7 570
|
100
|
2 800
|
790
|
-2%
|
Африка
|
145 100
|
2 270
|
31
|
800
|
260
|
0%
|
Россия и страны СНГ
|
151 900
|
3 230
|
90
|
1 100
|
480
|
9%
|
Всего
|
13 645 400
|
193 490
|
2 024
|
68 600
|
19 920
|
4%
Источник: New World Wealth
|
Таблица 2. Откуда уезжают миллионеры
|
|
|
Страна
|
Чистый отток, чел.*
|
Доля от общего числа миллионеров в стране
|
Франция
|
10 000
|
3%
|
Китай
|
9 000
|
1%
|
Италия
|
6 000
|
2%
|
Индия
|
4 000
|
2%
|
Греция
|
3 000
|
5%
|
Россия
|
2 000
|
2%
|
Испания
|
2 000
|
2%
|
Бразилия
|
2 000
|
1%
*Все данные округлены до 1000 чел.
Источник: New World Wealth
Таблица 3. Темпы прироста численности ультрахйнетов 2016-2026 гг.
|
страна
|
регион
|
Темпы прироста 2016-2026 гг., %
|
Число ультрахайнетов
|
2016
|
2026
|
Вьетнам
|
Азия
|
170%
|
200
|
540
|
Шри Ланка
|
Азия
|
160%
|
80
|
210
|
Индия
|
Азия
|
150%
|
6 740
|
16 850
|
Китай
|
Азия
|
140%
|
14 310
|
34 340
|
Маврикий
|
Африка
|
130%
|
50
|
120
|
Эфиопия
|
Африка
|
100%
|
40
|
80
|
Руанда
|
Африка
|
100%
|
10
|
20
|
Танзания
|
Африка
|
100%
|
40
|
80
|
Страны Карибского бассейна
|
Латинская Америка
|
80%
|
980
|
1 760
|
Кения
|
Африка
|
80%
|
120
|
220
|
Россия
|
Россия и страны СНГ
|
60%
|
2 750
|
4 400
Источник: New World Wealth