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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. Зарегистрироваться на конференцию и ознакомиться с подробной программой: www.lightindustrial.ru
Начало мероприятия 9.30
Место проведения: Рэдиссон Ройал Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1
9.30 – 10.30. Регистрация, приветственный кофе-брейк
10.30. – 12.30. Профессиональные малые склады: будущее рынка
Презентация исследования «Light Industrial как новый формат складского рынка: что это? Зарубежный опыт развития. Перспективы в России. Классификация».
Экспертная дискуссия: Новые форматы складской недвижимости: что нужно рынку?
• Что сегодня происходит с запросами менее 2000 кв. м на рынке складской недвижимости? Созрел ли складской рынок для детализации?
• Какова потребность рынка в формате Light Industrial? На кого рассчитан формат?
Есть ли устойчивый спрос?
• Что нужно для успешного проекта в формате Light Industrial?
• Light Industrial в городе и за городом: особенности проектов? Возможно ли развитие формата при редевелопменте промышленных территорий?
• Интересен ли подобный формат в регионах?
• Есть ли интерес к формату Light Industrial у девелопера? Что останавливает девелопера при принятии решения о строительстве малых складских и производственных помещений: объем платежеспособного спроса, отсутствие информации о данном формате, другие проблемы?
• Есть ли интерес к Light Industrial со стороны инвестфондов? Какими качествами должен обладать объект для того, чтобы быть интересным инвестфонду: месторасположение, размер, качество арендаторов, сроки договоров аренды, качество строительства?
• Финансирование складского девелопмента: текущая ситуация, проблемы, возможности.
• Финансовые инструменты доступные малому и среднему бизнесу
• Доставка заказов: требования для склада в Москве и регионах.
• Оптимальные характеристики для складов «последней мили»: локация, площадь, наличие офисной части, высота потолка.
• Рабочие места в жилых проектах «живи-работай-отдыхай»: может ли пригодиться формат Light Industrial?
12.30. – 13.00. Кофе-брейк
13.00. – 14.00. Строительство складов: подводные камни
Презентация
Анализ рынка промышленных участков Московской области и «Новой Москвы»
• История формирования рынка земельных участков промышленного зонирования
• Состав и основные составляющие ленд-девелопмента
• Анализ общего количества и общей площади (застроенных и незастроенных) земельных участков. Анализ общего количества предложения и общей площади предложения (незастроенных) на рынке земельных участков промышленного зонирования по каждой из федеральных трасс
• Анализ цен неподготовленных / подготовленных к строительству участков по направлениям и удалению от МКАД
• Анализ сделок на земельном рынке за 2015-2016 гг. на основе данных Росреестра и данных компании Skladman USG
Презентация
10 ошибок инвестора при строительстве склада: служба заказчика, проектирование и генподряд. Как снизить стоимость проекта за счет комплексного подхода?