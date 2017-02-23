14 апреля в отеле Рэдиссон Ройал Москва эксперты рынка складской и производственной недвижимости обсудят формирование нового формата: Light Industrial.

16 марта 2017 г.

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. Зарегистрироваться на конференцию и ознакомиться с подробной программой: www.lightindustrial.ru

Начало мероприятия 9.30

Место проведения: Рэдиссон Ройал Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1





9.30 – 10.30. Регистрация, приветственный кофе-брейк

10.30. – 12.30. Профессиональные малые склады: будущее рынка





Презентация исследования «Light Industrial как новый формат складского рынка: что это? Зарубежный опыт развития. Перспективы в России. Классификация».

Экспертная дискуссия: Новые форматы складской недвижимости: что нужно рынку?

• Что сегодня происходит с запросами менее 2000 кв. м на рынке складской недвижимости? Созрел ли складской рынок для детализации?

• Какова потребность рынка в формате Light Industrial? На кого рассчитан формат?

Есть ли устойчивый спрос?

• Что нужно для успешного проекта в формате Light Industrial?

• Light Industrial в городе и за городом: особенности проектов? Возможно ли развитие формата при редевелопменте промышленных территорий?

• Интересен ли подобный формат в регионах?

• Есть ли интерес к формату Light Industrial у девелопера? Что останавливает девелопера при принятии решения о строительстве малых складских и производственных помещений: объем платежеспособного спроса, отсутствие информации о данном формате, другие проблемы?

• Есть ли интерес к Light Industrial со стороны инвестфондов? Какими качествами должен обладать объект для того, чтобы быть интересным инвестфонду: месторасположение, размер, качество арендаторов, сроки договоров аренды, качество строительства?

• Финансирование складского девелопмента: текущая ситуация, проблемы, возможности.

• Финансовые инструменты доступные малому и среднему бизнесу

• Доставка заказов: требования для склада в Москве и регионах.

• Оптимальные характеристики для складов «последней мили»: локация, площадь, наличие офисной части, высота потолка.

• Рабочие места в жилых проектах «живи-работай-отдыхай»: может ли пригодиться формат Light Industrial?





12.30. – 13.00. Кофе-брейк

13.00. – 14.00. Строительство складов: подводные камни





Презентация





Анализ рынка промышленных участков Московской области и «Новой Москвы»

• История формирования рынка земельных участков промышленного зонирования

• Состав и основные составляющие ленд-девелопмента

• Анализ общего количества и общей площади (застроенных и незастроенных) земельных участков. Анализ общего количества предложения и общей площади предложения (незастроенных) на рынке земельных участков промышленного зонирования по каждой из федеральных трасс

• Анализ цен неподготовленных / подготовленных к строительству участков по направлениям и удалению от МКАД

• Анализ сделок на земельном рынке за 2015-2016 гг. на основе данных Росреестра и данных компании Skladman USG





Презентация

10 ошибок инвестора при строительстве склада: служба заказчика, проектирование и генподряд. Как снизить стоимость проекта за счет комплексного подхода?