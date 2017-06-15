Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В рамках проекта топ-менеджеры крупнейших ритейлеров и профессионалы в области логистики расскажут об успешном опыте организации, управления и оптимизации логистических процессов. Вместе с участниками экспертам предстоит ответить на главный вопрос: возможно ли существенное снижение издержек благодаря внедрению и использованию инновационных технологий в логистической инфраструктуре?
Среди спикеров:
Алексей Аносов, директор по логистике, «Карусель»
Михаил Гаврилов, директор по логистике, Wildberries
Денис Гуров, директор по логистике, ГК «ДИКСИ»
Эрик Пуле, директор по логистике, Leroy Merlin
Хенри Фогелс, руководитель оптового звена, Аптечная сеть 36,6
Эльдар Усманов, директора по логистике, «ПРОДО»
Подробнее на официальном сайте мероприятия: events.vedomosti.ru/events
По вопросам участия обращайтесь к Алексею Монахову по телефону (495) 232-32-00, доб. 3130 или по электронной почте a.monakhov@vedomosti.ru.
По вопросам спонсорства – к Марине Исаевой по тел. (495) 232-32-00 доб.1185 или по электронной почте m.isaeva@vedomosti.ru.
По вопросам деловой программы - к Ольге Драголовой по телефону (495) 232-32-00, доб. 1184 или по электронной почте o.dragolova@vedomosti.ru.