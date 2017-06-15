15 июня 2017 года в Москве в отеле Марриотт Гранд деловое издание «Ведомости» проведет конференцию «Эффективный маршрут современного ритейла».

9 июня 2017 г.

В рамках проекта топ-менеджеры крупнейших ритейлеров и профессионалы в области логистики расскажут об успешном опыте организации, управления и оптимизации логистических процессов. Вместе с участниками экспертам предстоит ответить на главный вопрос: возможно ли существенное снижение издержек благодаря внедрению и использованию инновационных технологий в логистической инфраструктуре?

Среди спикеров:

Алексей Аносов, директор по логистике, «Карусель»

Михаил Гаврилов, директор по логистике, Wildberries

Денис Гуров, директор по логистике, ГК «ДИКСИ»

Эрик Пуле, директор по логистике, Leroy Merlin

Хенри Фогелс, руководитель оптового звена, Аптечная сеть 36,6

Эльдар Усманов, директора по логистике, «ПРОДО»

Подробнее на официальном сайте мероприятия: events.vedomosti.ru/events

По вопросам участия обращайтесь к Алексею Монахову по телефону (495) 232-32-00, доб. 3130 или по электронной почте a.monakhov@vedomosti.ru.

По вопросам спонсорства – к Марине Исаевой по тел. (495) 232-32-00 доб.1185 или по электронной почте m.isaeva@vedomosti.ru.

По вопросам деловой программы - к Ольге Драголовой по телефону (495) 232-32-00, доб. 1184 или по электронной почте o.dragolova@vedomosti.ru.