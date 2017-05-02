15 июня в Хабаровске пройдет конференция «Логистика будущего»

23 мая 2017 г.

15 июня 2017 г. в Хабаровске пройдет международная конференция «Логистика будущего: Эффективные решения для склада», которая соберет ведущих специалистов отрасли - топ-менеджеров и собственников складских объектов, а также руководителей отделов логистики и директорам по аренде. Событие войдет в федеральную серию бизнес-мероприятий, которая охватывают 15 городов России и Казахстана. Организатор – группа Ekbpromo, поддержка – отраслевые проф.союзы в сфере складской и транспортной логистики.

В конференции «Логистика будущего в Хабаровске» примут участие ведущие эксперты из России и Казахстана. Руководитель отдела продаж «Комитас» Владислав Полторак сообщит о новых решениях по хранению товара на складе. Руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE(г. Москва) Дмитрий Абдрахманов расскажет как правильно выбрать терминал сбора данных для работы на склад. Региональный менеджер Kardex Remstar Россия (г. Москва) Раис Абдуллин представит автоматизированные системы складирования.

Кроме того, в рамках конференции 15 июня 2017г. запланированы экскурсии на местные складские комплексы. Более подробная информация о них появится в ближайшее время.

Как отмечают в оргкомитете, конференция «Логистика будущего в Хабаровске» будет интересна как топ-менеджерам и собственникам, так и руководителям отделов логистики, а также директорам по аренде. Ожидается участие порядка 120 персон.

Каждый участник конференции «Логистика будущего в Хабаровске: эффективные решения» получит уникальное издание – федеральный отраслевой путеводитель «Склады России». В издании будет аккумулирована информация о качественных складских площадях, общий объем которых сегодня оценивается порядка в 19 млн кв.м. Путеводитель будет представлен в печатном и электронном виде. Его тираж составит 5 000 экз.

Ссылка на программу: http://ekbpromo.ru/events/437