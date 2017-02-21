16 марта в Нижнем Новгороде пройдет федеральная конференция Логистика будущего

27 февраля 2017 г.

16 марта в Нижнем Новгороде пройдет ежегодная отраслевая конференция «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта». Событие входит в федеральную серию бизнес-мероприятий, которая охватывают 15 городов России. В Нижнем Новгороде конференция пройдет на площадке «Маринс Парк Отеля». Организатор – группа Ekbpromo, поддержка – отраслевые проф.союзы в сфере складской и транспортной логистики.

В конференции «Логистика будущего в Нижнем Новгороде» примут участие ведущие федеральные эксперты. Среди них партнер, директор по складской и индустриальной недвижимости ILM, Russia&CIS Александр Перфильев, который представит основные тренды в сфере складской недвижимости и расскажет о новых проектах в отрасли в Нижнем Новгороде и в целом в России. Его, коллега, управляющий директор, партнер компании Skladman Usg (г. Москва) Евгений Нумеров сообщит о том, какие склады будут массово строить в ближайшие 20 лет.

Руководитель отдела продаж «Комитас» (г. Москва) Владислав Полторак сообщит о новых решениях по хранению товара на складе. Руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования Scancode (г. Москва) Дмитрий Абдрахманов поможет правильно выбрать терминал сбора данных для склада. А исполнительный директор «Ай Ти Скан» (г.Москва) Денис Сумелев расскажет о «саботаже» при комплексной автоматизации предприятий и складов. Еще один эксперт, руководитель отдела сбыта АО «ЭнерСис» (г. Москва) Евгений Фригин проинформирует о сокращении издержек при эксплуатации АКБ и инновациях в зарядных устройствах.

Напомним, что Нижний Новгород – один из самых динамично развивающихся городов-миллионников России, крупный промышленный центр и важный транспортный узел. Объем предложения складов класс А и В здесь оценивается в 350 000 кв.м. Уровень вакантных площадей на уровне 6%.

Конференция «Логистика будущего в Нижнем Новгороде» будет интересна как топ-менеджерам и собственникам, так и руководителям отделов логистики, а также директорам по аренде. Ожидается участие порядка 150 персон.

Каждый участник уральской конференции «Логистика будущего: эффективные решения» получит уникальное издание – федеральный отраслевой путеводитель «Склады России». В издании аккумулирована информация о качественных складских площадях на территории страны.

До конца 2017 года конференции «Логистика будущего» также пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Хабаровске, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Челябинске, а также в Казахстане – Астане и Алматы.