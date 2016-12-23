17 февраля для участников ММЛФ-2017 состоится экскурсия на федеральный распределительный центр «Софьино» торговой сети "Перекресток" X5 Retail Group

29 декабря 2016 г.

17 февраля 2017 года для участников XX Московского Международного Логистического Форума (ММЛФ-2017) будет организована экскурсия на федеральный распределительный центр (РЦ) «Софьино» торговой сети "Перекресток" компании X5 Retail Group.

РЦ расположен в логопарке «Софьино» (Раменский район Подмосковья). Склад начал свою работу в феврале 2016 года. Это первый РЦ компании, отгружающий продукцию только в супермаркеты «Перекресток». Площадь склада составляет 68 000 кв.м. Сделка по строительству и аренде РЦ «Софьино» признана самой крупной на рынке складской недвижимости в 2016 г. В складском комплексе собраны все современные логистические технологии, используемые компанией.

XX Московский Международный Логистический Форум (ММЛФ-2017) пройдёт 13 - 17 февраля 2017 года. Форум стал местом традиционной ежегодной встречи профессионалов в области логистики, управления цепями поставок, транспортировки, складирования, дистрибуции, информационных технологий, а также владельцев и топ-менеджеров компаний.

Для большинства профессионалов из торговых, производственных и логистических компаний стало хорошей традицией начинать операционный год с Форума, на котором обсуждаются итоги ушедшего года, планы деятельности и развития на ближайшую и среднесрочную перспективу, практика успешного управления логистикой компаний из различных секторов экономики.

Обсуждаются вопросы управления эффективным перемещением продуктов на внутреннем и внешнем рынках, охватывающие всю цепочку товародвижения - от закупок сырья и материалов, и до поставки конечным потребителям.

16 февраля в программе Профессиональных сессий выступят представители подразделений логистики, транспорта, складирования, снабжения и дистрибуции торговых, производственных и логистических компаний с докладами о собственном опыте организации, управления и оптимизации логистических процессов.

16 февраля параллельно с программой профессиональных сессий пройдет Конференция «Логистика и управление цепями поставок: новые вызовы и ответы». Особенность Конференции - выступления представителей компаний-разработчиков логистических решений и технологий.