От лица "Агенства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
17 февраля 2017 года для участников XX Московского Международного Логистического Форума (ММЛФ-2017) будет организована экскурсия на федеральный распределительный центр (РЦ) «Софьино» торговой сети "Перекресток" компании X5 Retail Group.
РЦ расположен в логопарке «Софьино» (Раменский район Подмосковья). Склад начал свою работу в феврале 2016 года. Это первый РЦ компании, отгружающий продукцию только в супермаркеты «Перекресток». Площадь склада составляет 68 000 кв.м. Сделка по строительству и аренде РЦ «Софьино» признана самой крупной на рынке складской недвижимости в 2016 г. В складском комплексе собраны все современные логистические технологии, используемые компанией.
XX Московский Международный Логистический Форум (ММЛФ-2017) пройдёт 13 - 17 февраля 2017 года. Форум стал местом традиционной ежегодной встречи профессионалов в области логистики, управления цепями поставок, транспортировки, складирования, дистрибуции, информационных технологий, а также владельцев и топ-менеджеров компаний.
Для большинства профессионалов из торговых, производственных и логистических компаний стало хорошей традицией начинать операционный год с Форума, на котором обсуждаются итоги ушедшего года, планы деятельности и развития на ближайшую и среднесрочную перспективу, практика успешного управления логистикой компаний из различных секторов экономики.
Обсуждаются вопросы управления эффективным перемещением продуктов на внутреннем и внешнем рынках, охватывающие всю цепочку товародвижения - от закупок сырья и материалов, и до поставки конечным потребителям.
16 февраля в программе Профессиональных сессий выступят представители подразделений логистики, транспорта, складирования, снабжения и дистрибуции торговых, производственных и логистических компаний с докладами о собственном опыте организации, управления и оптимизации логистических процессов.
16 февраля параллельно с программой профессиональных сессий пройдет Конференция «Логистика и управление цепями поставок: новые вызовы и ответы». Особенность Конференции - выступления представителей компаний-разработчиков логистических решений и технологий.