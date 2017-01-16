17 февраля для участников ММЛФ-2017 состоится экскурсия на Логистический центр (ЦРЦ Чехов) М.видео

31 января 2017 г.

17 февраля для участников XX Московского Международного Логистического Форума (ММЛФ-2017) будет организована экскурсия на Логистический центр (ЦРЦ Чехов) М.видео - крупнейший распределительный центр компании, общей площадью 58 000 м2, в котором осуществляется хранение и обработка, распределение ключевого Hi-tech ассортимента компании по России, пополнение торговых центров Московского региона. Логистический центр «М.видео» был запущен в эксплуатацию в 2010 году. Ежемесячно ЦРЦ Чехов обрабатывает до 100 000 тысяч кубических метров товарно-материальных ценностей, порядка 5 000 транспортных средств, доставляя заказы по всем возможным каналам продажи компании, включая Интернет и доставку физическим лицам. Во время экскурсии участники познакомятся с работой склада и обработкой товара различных товарных групп, мелкоштучным ассортиментом, технологиями обработки крупногабаритного товара.

XX Московский Международный Логистический Форум (ММЛФ-2017) пройдёт 13 - 17 февраля 2017 года. Форум стал местом традиционной ежегодной встречи профессионалов в области логистики, управления цепями поставок, транспортировки, складирования, дистрибуции, информационных технологий, а также владельцев и топ-менеджеров компаний.

Для большинства профессионалов из торговых, производственных и логистических компаний стало хорошей традицией начинать операционный год с Форума, на котором обсуждаются итоги ушедшего года, планы деятельности и развития на ближайшую и среднесрочную перспективу, практика успешного управления логистикой компаний из различных секторов экономики.

Обсуждаются вопросы управления эффективным перемещением продуктов на внутреннем и внешнем рынках, охватывающие всю цепочку товародвижения - от закупок сырья и материалов, и до поставки конечным потребителям.

16 февраля в программе Профессиональных сессий выступят представители подразделений логистики, транспорта, складирования, снабжения и дистрибуции торговых, производственных и логистических компаний с докладами о собственном опыте организации, управления и оптимизации логистических процессов.

16 февраля параллельно с программой профессиональных сессий пройдет Конференция «Логистика и управление цепями поставок: новые вызовы и ответы». Особенность Конференции - выступления представителей компаний-разработчиков логистических решений и технологий.

17 февраля состоятся экскурсии на крупнейшие логистические, производственные и инновационные объекты.