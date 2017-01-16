С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
17 февраля для участников XX Московского Международного Логистического Форума (ММЛФ-2017) будет организована экскурсия на Логистический центр (ЦРЦ Чехов) М.видео - крупнейший распределительный центр компании, общей площадью 58 000 м2, в котором осуществляется хранение и обработка, распределение ключевого Hi-tech ассортимента компании по России, пополнение торговых центров Московского региона. Логистический центр «М.видео» был запущен в эксплуатацию в 2010 году. Ежемесячно ЦРЦ Чехов обрабатывает до 100 000 тысяч кубических метров товарно-материальных ценностей, порядка 5 000 транспортных средств, доставляя заказы по всем возможным каналам продажи компании, включая Интернет и доставку физическим лицам. Во время экскурсии участники познакомятся с работой склада и обработкой товара различных товарных групп, мелкоштучным ассортиментом, технологиями обработки крупногабаритного товара.
XX Московский Международный Логистический Форум (ММЛФ-2017) пройдёт 13 - 17 февраля 2017 года. Форум стал местом традиционной ежегодной встречи профессионалов в области логистики, управления цепями поставок, транспортировки, складирования, дистрибуции, информационных технологий, а также владельцев и топ-менеджеров компаний.
Для большинства профессионалов из торговых, производственных и логистических компаний стало хорошей традицией начинать операционный год с Форума, на котором обсуждаются итоги ушедшего года, планы деятельности и развития на ближайшую и среднесрочную перспективу, практика успешного управления логистикой компаний из различных секторов экономики.
Обсуждаются вопросы управления эффективным перемещением продуктов на внутреннем и внешнем рынках, охватывающие всю цепочку товародвижения - от закупок сырья и материалов, и до поставки конечным потребителям.
16 февраля в программе Профессиональных сессий выступят представители подразделений логистики, транспорта, складирования, снабжения и дистрибуции торговых, производственных и логистических компаний с докладами о собственном опыте организации, управления и оптимизации логистических процессов.
16 февраля параллельно с программой профессиональных сессий пройдет Конференция «Логистика и управление цепями поставок: новые вызовы и ответы». Особенность Конференции - выступления представителей компаний-разработчиков логистических решений и технологий.
17 февраля состоятся экскурсии на крупнейшие логистические, производственные и инновационные объекты.