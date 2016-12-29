В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
17 февраля 2017 года для участников XX Московского Международного Логистического Форума (ММЛФ-2017) будут организованы экскурсия на федеральный распределительный центр «Софьино» торговой сети "Перекресток" компании X5 Retail Group и на Логистический центр (ЛЦ) «Внуково» Почты России.
Логистический центр (ЛЦ) «Внуково» Почты России - крупнейший в Восточной Европе логистический центр (65 000 м2), в котором осуществляется не только сортировка, но и таможенная обработка почтовых отправлений.
Логистический центр был запущен в эксплуатацию 25 ноября 2013 года. Он расположен на территории Новой Москвы вблизи деревни Шарапово. Ежедневно на сортировочных машинах, находящихся в пяти корпусах центра, обрабатываются в среднем около 1 000 000 международных отправлений и 500 000 письменной корреспонденции. Участники экскурсии ознакомятся с работой мультисортировщика для обработки мелких макетов и посылок, письмосортировщика, микросортировщика для обработки отправлений, а также посетят зону таможенного контроля, где проходят оформление международные почтовые отправления.
Федеральный распределительный центр (РЦ) торговой сети "Перекресток" компании X5 Retail Group РЦ расположен в логопарке «Софьино» (Раменский район Подмосковья). Склад начал свою работу в феврале 2016 года. Это первый РЦ компании, отгружающий продукцию только в супермаркеты «Перекресток». Площадь склада составляет 68 000 кв.м. Сделка по строительству и аренде РЦ «Софьино» признана самой крупной на рынке складской недвижимости в 2016 г. В складском комплексе собраны все современные логистические технологии, используемые компанией.