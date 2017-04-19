19 и 20 апреля 2017 года в отеле «Шератон Палас» компания АНConferences проведет Всероссийский автофорум

17 марта 2017 г.

День первый - 19 апреля 2017 года

8-я конференция «Управление корпоративным легковым автопарком».

Лучшие практики в сфере управления автопарками крупнейших российских и международных корпораций вы сможете услышать, а затем и внедрить в своей компании.

К каким проверкам готовиться в 2017 году?

Новые бизнес-модели требуют умения управлять объёмами работ и затратами. Какими новыми навыками и компетенциями должен владеть современный управляющий автопарком?

Как сократить расходы, не теряя в качестве услуг?

Как разработать методологию оценки стоимости эксплуатации автопарка?

Как оценить технический и экономический эффект внедрения IT-системы управления автопарком?

Как провести тендер системы мониторинга транспортных средств?

Что нового происходит в страховании автомобилей?

Какие внешние и внутренние факторы влияют сегодня на изменение транспортной политики компании?

Какую административную и уголовную ответственность несут сотрудники, которые садятся за руль корпоративного автомобиля?

Какие новые инструменты и решения для повышения эффективности управления корпоративным автопарком предлагают сегодня вендоры?

В жарких дискуссиях и спорах вы найдёте ответы на главном мероприятии управляющих корпоративными легковыми автопарками.

Эксперты первого дня форума:

Иван Лукин - руководитель транспортного управления, «PONY EXPRESS»

Александр Коротаев - Fleet&Safety Manager, «Coca Cola»

Сергей Жихарев - директор по закупкам, «Акрихин»

Максим Дорофеев - национальный менеджер по автотранспорту, «Atlas Copco»

Михаил Хромец - управляющий автопарком, «Альфа-Страхование»

Роман Ферштер - генеральный директор «Mobileye Vision Technologies, Россия и СНГ»

Роман Алханов - руководитель транспортного отдела ТК «МИРАТОРГ»

Предварительная программа:

Сессия 1. Подготовка к проверкам контролирующих органов. Внутренний и внешний аудит корпоративного автопарка

Виды проверок. К каким проверкам готовиться в 2017 году?

Все или почти все об ответственности работодателя. Судебная практика

Обзор актуальных изменений в законодательстве

Какую административную и уголовную ответственность несут сотрудники, которые садятся за руль корпоративного автомобиля и не являются водителями по штатному расписанию?

Как меняется ситуация с медицинскими справками? Носит ли предоставление справки обязательный характер?

Новое в предрейсовых медицинских осмотрах

Как подготовиться к проверке Ространснадзора?

Отчётность. Проверка документооборота в автопарке

Права управляющего автопарком и права и обязанности проверяющих

Как опротестовать штраф?

Сессия 2. Транспортная политика компании. Автоматизация управления корпоративным автопарком. Инструменты контроля

Кому выдаем автомобили, зачем и на каких условиях?

Основные формы передачи автомобиля сотруднику (договор аренды, использования )

Разработка и внедрение KPI транспортного управления (КТГ, КИТ, коэффициент аварийности, KPI кост/км пробега)

Внедрение централизованной автоматизированной системы учёта автотранспорта

Использование аутсорсинга как инструмент выполнения функции

Организация документооборота (в т.ч. автоматическое формирование отчетов о выписанных штрафах; пропусках; зарегистрированных ДТП)

Единый поставщик топлива, сервисных услуг, etc.: за и против

Как провести тендер системы мониторинга транспортных средств? (определение минимально необходимого перечня требований к системам; возможность оплаты парковок как необходимое условие)

Транспортная телематика как инструмент решения задач при оперативном управлении

Сессия 3. Безопасность вождения как главная задача и неотъемлемая часть транспортной политики. Управление рисками

Какой должна быть система обучения сотрудников безопасному вождению?

Как оценить качество вождения?

Обзор современных систем содействия водителю и систем предотвращения аварий ADAS

Автоматизированная система мониторинга транспортных средств как эффективный

инструмент предотвращения ДТП

Страховая компания: отказ в выплате. Алгоритм дальнейших действий

Контроль повреждений авто в удалённых регионах

Программы автострахования как способ защиты от большинства рисков. Обзоры, мнения, оценки

Первые итоги работы по Европротоколу в России. Существует ли действующая методология?

Управление рисками, связанными с хищением товара и порчей авто

Сессия 4. Организация системы оптимизации расходов на эксплуатацию автопарка

Новые подходы к управлению процессами и активами автопарка

Организация централизованной системы оплаты парковок на территории РФ

Как организовать систему взимания и обжалования штрафов?

Как снизить затраты на ГСМ и ТО? По каким критериям выбрать топливную компанию?

Как получить скидки от страховой компании за безаварийное вождение?

Платные дороги: новые преимущества для бизнеса

Каким должен быть оптимальный срок эксплуатации автомобилей?

Судьба подержанных авто: продажа VS подарок сотруднику?

Оптимизация маршрутов сотрудников

Сессия 5. Будущее корпоративного автопарка. Инновации и технологии. Прогнозы, мнения, рейтинги

Пересмотр формы организации корпоративного автопарка в зависимости от функционала, статуса, задач, географического расположения и других факторов

Как меняется роль и функционал управляющего автопарком?

На какие бренды делать ставки при закупке новых машин?

Каршеринг: будущее мегаполиса или очередной тренд?

Сервис такси как альтернатива корпоративным автомобилям

Операционный и финансовый лизинг: как получить самые выгодные условия?

Оперативный лизинг: новый этап в развитии рынка услуг для корпоративных автопарков?

«Мобилизация» автопарка

Критерии «правильной» установки системы спутникового мониторинга

День второй – 20 апреля 2017 года

4-я конференция «Управление грузовым автопарком».

Выступления экспертов, интересные кейсы и оживленные дискуссии по вопросам управления грузовым автопарком.

Собственный автопарк, аутсорсинг или альянс?

Перевозки посредством консолидации грузов – есть ли будущее у данного вида перевозок?

Какие способы оптимизации логистики являются самыми актуальными на сегодняшний день?

Какие транспортные средства подлежат необходимому оснащению приборами?

Как составить критерии выбора грузового автортранспорта?

Как разработать и внедрить KPI в транспортное управление?

Что нужно предпринять для оптимизации и сокращения расходов на содержание автопарка?

Возможно ли объединить систему «Платон» с системой весогабаритного контроля?

Что представляют собой платные сервисы для умного страхования?

Как подготовиться к инспекции и проверкам грузового автопарка?

Эти и многие другие вопросы относительно управления грузовым автопарком будут подробно рассмотрены в рамках форума.

Эксперты второго дня форума:

Тимур Паршиков - директор по транспорту, «X5 Retail Group»

Ольга Федоткина - руководитель отдела транспортного аудита, управление собственного транспорта, департамент логистики, ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ»

Дмитрий Белынцев - управляющий автотранспортом, «UPS»

Валерий Федив - директор по транспортному обеспечению, ГК «Ренна»

Роман Ферштер - генеральный директор «Mobileye Vision Technologies, Россия и СНГ»

Елена Симакина - начальник транспортного цеха «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

Игорь Утюшев - начальник автопарка «Керхер»

Предварительная программа:

Сессия 1. Управление грузовыми перевозками: собственный автопарк, аутсорсинг или альянс? Новые решения и возможности для оптимизации логистики

Организация грузоперевозок: аутсорсинг VS корпоративный грузовой автопарк

Возможность консолидации грузов крупнейших федеральных игроков и не только: есть ли будущее у данного вида перевозок?

Кейсы по расчётам на содержание и эксплуатацию собственного грузового автопарка и услуг по грузоперевозкам

Создание собственного логистического центра как способ решения проблемы

Управление рисками: страхование грузов

Мониторинг грузовых перевозок: критерии выбора подрядчиков

Использование платных дорог как эффективный инструмент оптимизации логистических маршрутов

Сессия 2. Техника, технологии, инновации для грузового автопарка. Особенности установки, активации и эксплуатации тахографов нового образца с СКЗИ

Критерии выбора грузового автотранспорта

Системы мониторинга грузового автотранспорта. Решения по интеграции тахографов с системами мониторинга транспорта

Какие транспортные средства подлежат необходимому оснащению приборами?

Какие модели тахографов сегодня актуальны?

Разновидности СКЗИ карт тахографа

Реестр компаний и сервисных центров (мастерских), осуществляющих деятельность по продаже, установке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств

Удаленное считывание и анализ данных тахографа . Чип-карты для тахографов

Какая ответственность предусмотрена за отсутствие тахографов нового образца?

Методики поверки устройств

Сессия 3. Разработка и внедрение KPI транспортного управления. Оптимизация расходов на содержание автопарка. Критерии эффективной транспортной политики компании

Разработка и внедрение KPI транспортного управления (КТГ, КИТ, коэффициент аварийности), внедрение нового KPI кост/км пробега

Обзор изменений в законодательстве, влияющих на изменение ТП компании

Особенности ТП территориально распределённой компании

Организация системы мониторинга штрафов

Безопасность вождения как главная задача и неотъемлемая часть транспортной политики:

1.1.Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах

1.2.Автоматизированная система мониторинга транспортных средств как эффективный инструмент предотвращения ДТП

1.3.Обзор современных систем содействия водителю и систем предотвращения аварий ADAS

1.4. Зарегистрированные ДТП. Что делать дальше?

1.5.Организация обучения сотрудников: комплексный подход

Сессия 4. Автоматизация системы весогабаритного контроля. Возможность объединения системы «Платон» с системой весогабаритного контроля. Применение данных «Платона»: платные сервисы для умного страхования

Оценка технической работоспособности системы и прозрачности процесса взимания платы системы «Платон»

Технические параметры и работоспособность выдаваемых приборов контроля

Автоматизированная система весового контроля на дорогах

Сессия 5. Как подготовиться к инспекции и проверкам грузового автопарка? Контроль за соблюдением норм и правил, установленных транспортной политикой компании

Процедура инспекции грузового автопарка: к чему быть готовым?

Оформление пропусков МКАД, ТТК, СК для грузового автотранспорта. Что изменилось в 2017 году?

Соблюдение режима труда и отдыха водителей

Организация прохождения медкомиссий

Контроль качества вождения

крупнотоннажного транспортного средства: основные параметры

Внутренние нормативные документы в грузовом автопарке

Делегатское участие*: 15 000 руб. + НДС 18% – для специалистов по управлению корпоративным автопарком 27 000 руб. + НДС 18% – для представителей компаний-поставщиков решений и услуг

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* Цена указана за 1 день форума





Контакты:

По вопросам выступления:

Людмила Сацкая

программный директор/руководитель проекта

Тел.: +7 499 653 99 63 (доб. 111)

E-mail: Satskaya@ahconferences.com

По вопросам спонсорского участия:

Максим Волков

менеджер по работе с партнерами

Тел.: +7 499 653 99 63 (доб. 199)

E-mail: m.volkov@ahconferences.com

По вопросам делегатского участия:

Ирина Потапова

руководитель отдела по работе с клиентами

Тел.: +7 499 653 99 63 (доб. 115)

E-mail: ipotapova@ahconferences.com