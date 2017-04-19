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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
День первый - 19 апреля 2017 года
8-я конференция «Управление корпоративным легковым автопарком».
Лучшие практики в сфере управления автопарками крупнейших российских и международных корпораций вы сможете услышать, а затем и внедрить в своей компании.
К каким проверкам готовиться в 2017 году?
Новые бизнес-модели требуют умения управлять объёмами работ и затратами. Какими новыми навыками и компетенциями должен владеть современный управляющий автопарком?
Как сократить расходы, не теряя в качестве услуг?
Как разработать методологию оценки стоимости эксплуатации автопарка?
Как оценить технический и экономический эффект внедрения IT-системы управления автопарком?
Как провести тендер системы мониторинга транспортных средств?
Что нового происходит в страховании автомобилей?
Какие внешние и внутренние факторы влияют сегодня на изменение транспортной политики компании?
Какую административную и уголовную ответственность несут сотрудники, которые садятся за руль корпоративного автомобиля?
Какие новые инструменты и решения для повышения эффективности управления корпоративным автопарком предлагают сегодня вендоры?
В жарких дискуссиях и спорах вы найдёте ответы на главном мероприятии управляющих корпоративными легковыми автопарками.
Эксперты первого дня форума:
Иван Лукин - руководитель транспортного управления, «PONY EXPRESS»
Александр Коротаев - Fleet&Safety Manager, «Coca Cola»
Сергей Жихарев - директор по закупкам, «Акрихин»
Максим Дорофеев - национальный менеджер по автотранспорту, «Atlas Copco»
Михаил Хромец - управляющий автопарком, «Альфа-Страхование»
Роман Ферштер - генеральный директор «Mobileye Vision Technologies, Россия и СНГ»
Роман Алханов - руководитель транспортного отдела ТК «МИРАТОРГ»
Предварительная программа:
Сессия 1. Подготовка к проверкам контролирующих органов. Внутренний и внешний аудит корпоративного автопарка
Сессия 2. Транспортная политика компании. Автоматизация управления корпоративным автопарком. Инструменты контроля
Сессия 3. Безопасность вождения как главная задача и неотъемлемая часть транспортной политики. Управление рисками
Сессия 4. Организация системы оптимизации расходов на эксплуатацию автопарка
Сессия 5. Будущее корпоративного автопарка. Инновации и технологии. Прогнозы, мнения, рейтинги
День второй – 20 апреля 2017 года
4-я конференция «Управление грузовым автопарком».
Выступления экспертов, интересные кейсы и оживленные дискуссии по вопросам управления грузовым автопарком.
Собственный автопарк, аутсорсинг или альянс?
Перевозки посредством консолидации грузов – есть ли будущее у данного вида перевозок?
Какие способы оптимизации логистики являются самыми актуальными на сегодняшний день?
Какие транспортные средства подлежат необходимому оснащению приборами?
Как составить критерии выбора грузового автортранспорта?
Как разработать и внедрить KPI в транспортное управление?
Что нужно предпринять для оптимизации и сокращения расходов на содержание автопарка?
Возможно ли объединить систему «Платон» с системой весогабаритного контроля?
Что представляют собой платные сервисы для умного страхования?
Как подготовиться к инспекции и проверкам грузового автопарка?
Эти и многие другие вопросы относительно управления грузовым автопарком будут подробно рассмотрены в рамках форума.
Эксперты второго дня форума:
Тимур Паршиков - директор по транспорту, «X5 Retail Group»
Ольга Федоткина - руководитель отдела транспортного аудита, управление собственного транспорта, департамент логистики, ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ»
Дмитрий Белынцев - управляющий автотранспортом, «UPS»
Валерий Федив - директор по транспортному обеспечению, ГК «Ренна»
Роман Ферштер - генеральный директор «Mobileye Vision Technologies, Россия и СНГ»
Елена Симакина - начальник транспортного цеха «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
Игорь Утюшев - начальник автопарка «Керхер»
Предварительная программа:
Сессия 1. Управление грузовыми перевозками: собственный автопарк, аутсорсинг или альянс? Новые решения и возможности для оптимизации логистики
Сессия 2. Техника, технологии, инновации для грузового автопарка. Особенности установки, активации и эксплуатации тахографов нового образца с СКЗИ
Сессия 3. Разработка и внедрение KPI транспортного управления. Оптимизация расходов на содержание автопарка. Критерии эффективной транспортной политики компании
1.1.Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах
1.2.Автоматизированная система мониторинга транспортных средств как эффективный инструмент предотвращения ДТП
1.3.Обзор современных систем содействия водителю и систем предотвращения аварий ADAS
1.4. Зарегистрированные ДТП. Что делать дальше?
1.5.Организация обучения сотрудников: комплексный подход
Сессия 4. Автоматизация системы весогабаритного контроля. Возможность объединения системы «Платон» с системой весогабаритного контроля. Применение данных «Платона»: платные сервисы для умного страхования
Сессия 5. Как подготовиться к инспекции и проверкам грузового автопарка? Контроль за соблюдением норм и правил, установленных транспортной политикой компании
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Делегатское участие*:
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15 000 руб. + НДС 18% – для специалистов по управлению корпоративным автопарком
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27 000 руб. + НДС 18% – для представителей компаний-поставщиков решений и услуг
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* Цена указана за 1 день форума
Контакты:
По вопросам выступления:
Людмила Сацкая
программный директор/руководитель проекта
Тел.: +7 499 653 99 63 (доб. 111)
E-mail: Satskaya@ahconferences.com
По вопросам спонсорского участия:
Максим Волков
менеджер по работе с партнерами
Тел.: +7 499 653 99 63 (доб. 199)
E-mail: m.volkov@ahconferences.com
По вопросам делегатского участия:
Ирина Потапова
руководитель отдела по работе с клиентами
Тел.: +7 499 653 99 63 (доб. 115)
E-mail: ipotapova@ahconferences.com