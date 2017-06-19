Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
20 сентября 2017 году в рамках деловой программы Восьмой Международной выставки складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудования и средств автоматизации склада СеМАТ 2017 состоится Круглый стол руководителей по логистике и цепям поставок компаний производителей и ритейлеров.
Вопросы, которые обсудим:
- Приоритетные задачи улучшения цепей поставок компаний.
- Секреты повышения эффективности цепей поставок: кейсы и обмен опытом.
- Методология определения расходов по всей цепи поставок, понесенные компанией на обслуживание клиента, с целью повышения прибыльности (Cost to Serve).
- Регламент управления неликвидами в цепи поставок.
- Учебный курс по управлению цепями поставок: структура.
- Другие вопросы.
Официальный сайт выставки: http://www.cemat-russia.ru/ru-RU
Когда? 20 сентября, среда, с 11:00 до 12:30.
Где? Крокус Экспо: Москва, МКАД, 66-й км, корпус 2.
На круглом столе Вас ждут новые знакомства и интересное общение с коллегами из разных компаний, новые знания и ценный опыт, уютная обстановка и атмосфера.
Участие бесплатное.
Как записаться на круглый стол? Пришлите письмо-заявку на адрес yrysbek.tashbaev@gmail.com с корпоративного электронного адреса в произвольной форме со следующей информацией: Фамилия, Имя, Отчество. Должность. Компания. Сайт. Контактный телефон.
Контактное лицо
Ырысбек Ташбаев | Руководитель проектов | Совет профессионалов по цепям поставок | facebook.com/supplychainrussia | +7 925 009-84-33 | yrysbek.tashbaev@gmail.com
Список зарегистрированных участников (по состоянию на 11 августа)
1. Марс
2. Руководитель проекта ВТБ Страхование
3. Заместитель директора департамента логистики СДС-ФУДС
4. Заведующий кафедрой логистики МАДИ
5. Директор направления по работе с логистическими операторами Knight Frank ZAO
6. Директор Департамента Логистики СДС ФУДС
7. Директор по маркетингу S2B Group
8. Директор департамента закупок и логистики Группа компаний «ДУБЛЬ В»
9. Директор по логистике и операциям City Express
10. Директор по логистике АО Энергосистемы и Технологии
11. Менеджер по организации и проектам АШАН
12. Директор по логистике Кондитерская фабрика «ПОБЕДА»
13. Руководитель проекта управление цепями поставок Компания Градиент
14. Manager Strategic Logistics Russia Deere & Company World Wide Logistics
15. Советник по вопросам таможенного права NAWINIA RUS
16. CEO Mountain Ridge
17. Менеджер-логист службы снабжения Комус Упаковка
18. Руководитель группы по логистическим операциям, складированию Якобс Рус
19. Заместитель директора департамента логистики АБИ Продукт
20. Директор по закупкам и управлению проектами Симрайз Рогово
21. Коммерческий директор Master-Staff Group
22. Менеджер Департамента управления перевозками ОК РУСАЛ
23. Руководитель отдела КОМИТАС
24. Sales DPD в России
25. Руководитель складской и транспортной логистики Арла Фудс
26. Руководитель сборных грузов АРАН
27. Руководитель департамента логистических проектов Форд Соллерс Холдинг
28. RU 3PL DCs Operation Manager Procter & Gamble
29. Руководитель проектов Совет профессионалов по цепям поставок
30. Директор по логистике ГК ОРМАТЕК
31. Руководитель службы логистики ПРОДО Менеджмент
32. Советник генерального директора по логистике АлмазМедСтройХолдинг
33. Директор по логистике М Фэшн (Группа компаний Меркури)