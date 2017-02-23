2016 год стал успешным для «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

2 марта 2017 г.





Отличные финансовые результаты: оборот «ДК РУС» увеличился на 34%, прибыль (EbiT) – на 61%.

Продажи грузовиков «Мерседес-Бенц» выросли на 40%, «ФУСО» - на 26%.

Хайко Шульце, генеральный директор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»: «Мы довольны итогами ушедшего года и с оптимизмом смотрим в будущее. Стремясь к лидерству в «большой семерке», мы продолжаем инвестировать в крайне важный для нас российский рынок и сконцентрированы прежде всего на повышении уровня удовлетворенности наших клиентов».

27 февраля 2017 года на площадке отеля Four Seasons Hotel Moscow прошла официальная пресс-конференция ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», совместного предприятия концерна «ДАЙМЛЕР АГ» и ПАО «КАМАЗ». Мероприятие было посвящено итогам деятельности «ДК РУС» за 2016 год в сфере производства, продаж, послепродажного обслуживания грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц» и «ФУСО», а также автобусов «Мерседес-Бенц» и «Сетра».

В пресс-конференции приняли участие генеральный директор ООО «ДК РУС» Хайко Шульце, финансовый директор Оксана Карахова, заместитель генерального директора Юрген Ольбердинг, директор марки «Мерседес-Бенц» Герман Гильфанов и директор марки «ФУСО» Илья Бочкарев.

Г-н Хайко Шульце подвел итоги успешной деятельности концерна Daimler AG и ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» в 2016 году, а также рассказал о стратегии развития компании на период с 2017 по 2020 год, важнейшими моментами которой являются строительство завода кабин и запуск нового модельного ряда. Одним из ключевых моментов 2016 года стала презентация в России проекта SelecTrucks, цель которого - упорядочить процесс покупки подержанных грузовиков и предложить конечному потребителю различные финансовые инструменты, способствующие повышению стоимости и ликвидности грузовиков с пробегом. Благодаря новому решению в 2016 году компанией было продано 519 единиц подержанной техники.

Важными элементами успеха ООО «ДК РУС» являются широкая география присутствия и прямой контакт с транспортниками, эксплуатирующими технику «Мерседес-Бенц». В 2016 году дилерская сеть компании, насчитывающая более 50 центров, расширилась: начали работу четыре новых дилера - «МБ-ЮТС» в Московской области, «ЛОРРИ СЕРВИС» в Калининграде, «ФЕРРОМОТОРС» в Казани и «ДЖЕНЕРАЛ ТРАКС ГРУП» в Тольятти. В дальнейших планах – не только количественное, но и качественное расширение сети: повышение сервисных партнеров до ранга дилеров и др.

Оксана Карахова отметила, что «несмотря на все еще сложную экономическую ситуацию в стране, 2016 год стал успешным для компании: были перевыполнены практически все основные цели, поставленные в части продаж и послепродажного обслуживания грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц» и «ФУСО». Оборот «ДК РУС» увеличился на 34%, прибыль (EbiT) – на 61%». В частности, продажи грузовиков «Мерседес-Бенц» выросли на 40% (с 1518 единиц в 2015 году до 2118 единиц в 2016-м). Оборот по запчастям «Мерседес-Бенц» увеличился на 25%. Продажи грузовиков «ФУСО» выросли на 26% (с 562 единиц в 2015 году до 708 единиц в 2016-м). Оборот по запчастям «ФУСО» увеличился на 14%. Более 80% всех проданных автомобилей марки «Мерседес-Бенц» и 100% марки «ФУСО» были произведены на заводе в г. Набережные Челны.

ООО «ДК РУС» по итогам 2016 года является финансово независимой, динамично развивающейся компанией, обеспечивающей рост рабочих мест и благосостояния сотрудников. Постепенная стабилизация в российской экономике, укрепление позиции рубля ведут к положительным переменам в индустрии коммерческого автотранспорта. Поэтому компания ставит перед собой еще более амбициозные цели на будущее. Например, в рамках партнерства с «Мосгортранс» заключен контракт на поставку до конца мая 2017 года 50 туристических автобусов Setra ComfortClass, которые будут обеспечивать перевозки на Кубке Конфедерации в 2017 году и Чемпионате Мира по Футболу в 2018 году.

В прошлом году было начато строительство нового заводского корпуса в Набережных Челнах – завода кабин. Старт производства новых кабин запланирован на 2019 год. Площадь проекта – 59 600 кв.м, производственная мощность – до 55 000 кабин в год.

Как сообщил Юрген Ольбердинг, на уже действующем заводе по сборке грузовиков «Мерседес-Бенц» в течение 2016 года было произведено 1752 единицы техники «Мерседес-Бенц» и 390 единиц техники «ФУСО». С 1 марта 2017 года завод переходит на двухсменный график работы.

«Мы довольны итогами ушедшего года и с оптимизмом смотрим в будущее. Стремясь к лидерству в «большой семерке», мы продолжаем инвестировать в крайне важный для нас российский рынок и сконцентрированы прежде всего на повышении уровня удовлетворенности наших клиентов», - подчеркнул г-н Хайко Шульце.