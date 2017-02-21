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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В рамках конференции участники совместно с ведущими специалистами крупных российских и международных компаний, а также с представителями государственных органов и обсудили эффективность внедрения современных технологий работы для организации логистической инфраструктуры, а также возможные способы снижения издержек на производстве благодаря эффективному методу организации складов.
Среди основных тем эксперты отметили основные проблемы в логистике торговых и производственных компаний, способы развития компетенций специалистов, задействованных в логистике компании, а также осветили самые яркие кейсы эффективной организации логистических процессов.
В рамках первой сессии директор Научно-образовательного центра инновационных технологий в логистике, Василий Дёмин, рассказал о способе создания идеального логистического пространства. На примере собственной компании, директор пригородного центра исполнения заказов компании «Юлмарт», Михаил Терещенко, рассказал об инновационном логистическом объекте в сфере e-commerce. Юлия Битюцкая, директор по маркетингу компании КСЭ, рассмотрела возможные риски при инвестиции в логистику. Александр Лукин, заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике, рассказал о том, как именно реализуется логистический бизнес в Москве.
На второй сессии модератор и директор департамента по коммуникациям и информационной политике сети индустриальных парков DEGA Development, Анна Букринская, в рамках своего доклада рассказала об эффективной организации логистических процессов для резидентов индустриальных парков; на примере Ozon.ru, Василий Богданов, руководитель отдела управления транспортировкой OZON Доставка, рассказал о специфике магистральной транспортировки Интернет-Магазина. Макcим Атнашев презентовал успешный опыт интеграции стран Центральной Азии и развитие экспорта в страны дальнего зарубежья на примере компании Ferrero.
Конференция собрала более 70 представителей крупнейших российских и международных компаний, а также представителей государственных органов власти и отраслевых СМИ.