21 февраля 2017 года в отеле The St. Regis Moscow Nikolskaya состоялась конференция РБК «Логистика. Инвестиции в эффективность»

2 марта 2017 г.

В рамках конференции участники совместно с ведущими специалистами крупных российских и международных компаний, а также с представителями государственных органов и обсудили эффективность внедрения современных технологий работы для организации логистической инфраструктуры, а также возможные способы снижения издержек на производстве благодаря эффективному методу организации складов.

Среди основных тем эксперты отметили основные проблемы в логистике торговых и производственных компаний, способы развития компетенций специалистов, задействованных в логистике компании, а также осветили самые яркие кейсы эффективной организации логистических процессов.

В рамках первой сессии директор Научно-образовательного центра инновационных технологий в логистике, Василий Дёмин, рассказал о способе создания идеального логистического пространства. На примере собственной компании, директор пригородного центра исполнения заказов компании «Юлмарт», Михаил Терещенко, рассказал об инновационном логистическом объекте в сфере e-commerce. Юлия Битюцкая, директор по маркетингу компании КСЭ, рассмотрела возможные риски при инвестиции в логистику. Александр Лукин, заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике, рассказал о том, как именно реализуется логистический бизнес в Москве.

На второй сессии модератор и директор департамента по коммуникациям и информационной политике сети индустриальных парков DEGA Development, Анна Букринская, в рамках своего доклада рассказала об эффективной организации логистических процессов для резидентов индустриальных парков; на примере Ozon.ru, Василий Богданов, руководитель отдела управления транспортировкой OZON Доставка, рассказал о специфике магистральной транспортировки Интернет-Магазина. Макcим Атнашев презентовал успешный опыт интеграции стран Центральной Азии и развитие экспорта в страны дальнего зарубежья на примере компании Ferrero.

Конференция собрала более 70 представителей крупнейших российских и международных компаний, а также представителей государственных органов власти и отраслевых СМИ.