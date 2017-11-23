23 ноября 2017 года в Москве состоится V Московский международный инженерный форум

1 ноября 2017 г.

23 ноября 2017 года в Москве состоится V Московский международный инженерный форум. Мероприятие проводится по инициативе Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) с участием Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей России, Российской инженерной академии, Национальной палаты инженеров, Российского союза инженеров, при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Основная тема V Форума – «Инженерная мысль – доминирующий фактор роста производительности труда». Производительность труда – определяющий фактор конкурентоспособности экономики, индикатор уровня развития науки и техники в стране. В России производительность труда в два раза ниже, чем в Евросоюзе, и в 2,5 раза ниже, чем в США. Британская компания «Expert Market» провела в 2016 году исследование производительности труда в 36 странах. Россия в этом списке заняла 32 место, вслед за Эстонией и Грецией. Но в последнее время она потеряла и эту позицию, опустившись с 32-го на 34-е место, уступив Чили и Польше.

Правительство нашей страны постоянно уделяет внимание проблеме роста производительности труда. Согласно майским указам Президента к 2018 году она должна была вырасти в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом. Это предполагает необходимый рост на 6-7% ежегодно. Однако в 2013 году производительность труда выросла лишь на 1,8%, в 2014 году - на 0,5%. А в 2015 году, впервые за шесть лет, упала на 2,2%, в 2016 году - ещё на 0,2%. Сегодня рост производительности труда выступает одним из главных факторов, благодаря которому Минэкономразвития РФ планирует повысить ВВП в ближайшие годы. В последующие годы, по расчетам Минэкономразвития РФ, рост производительности должен ускориться до 2–2,6%.

Достичь роста производительности труда, по мнению Елены Паниной, Депутата ГосДумы РФ, Председателя оргкомитета Московского международного инженерного форума, без осознания роли инженера на конкретном предприятии невозможно. «Инженерная мысль, инженерная деятельность играют ключевую роль в обеспечении роста производительности труда на предприятии. Роль инженера в обеспечении роста производительности труда весьма существенна и в целом по экономике. Любое наращивание инвестиций или структурное изменение экономики не могут существенно изменить производительность труда, если они не подкреплены инженерными решениями. Необходимость подготовки в стране квалифицированного современного инженерного корпуса приобретает, особенно с учётом нарастающих санкций, всё большее значение», - говорит Елена Панина.

В целях повышения эффективности инженерной деятельности и плодотворности «инженерной мысли» необходимо постоянно совершенствовать как подготовку инженеров, так и создание условий для их деятельности. И этот комплекс вопросов является предметом обсуждения на Московском Международном Инженерном Форуме, на котором уже в пятый раз соберутся представители инженерной общественности, учёные, предприниматели и руководящие работники министерств и Правительства Москвы.

На пленарное заседание Форума приглашены Сергей Собянин, Мэр Москвы; Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ; Топилин Максим, Министр труда и социальной защиты РФ; Васильева Ольга, Министр образования и науки РФ; Максим Орешкин, Министр экономического развития РФ; Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей; Алексей Фурсин, Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и другие представители федеральных и региональных властей.

В рамках Форума пройдёт выставка-презентация новых инженерных решений и передовых производственных технологий московских организаций науки и промышленности, ведущих ВУЗов Москвы.

Дата: 23 ноября 2017 г.

Начало Пленарного заседания Форума: 11.00

Место: Отель «Ритц Карлтон», Тверская улица, дом 3.

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