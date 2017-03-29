25 апреля в Астане пройдет международная конференция «Логистика будущего в Казахстане»

19 апреля 2017 г.

25 апреля 2017 г. в Астане (Казахстан) пройдет международная конференция «Логистика будущего: Эффективные решения для склада», которая соберет ведущих специалистов отрасли - топ-менеджеров и собственников складских объектов, а также руководителей отделов логистики и директорам по аренде. Событие войдет в федеральную серию бизнес-мероприятий, которая охватывают 15 городов России и Казахстана. Организатор – группа Ekbpromo, поддержка – отраслевые проф.союзы в сфере складской и транспортной логистики.

Следует отметить, что рынок складской недвижимости Казахстана в последние годы очень активно развивается. Отчасти это связано с реализацией правительственных планов, направленных на развитие внешней и внутренней терминальной сети в крупных городах страны – Актобе, Павлодаре, Уральске, Атырау, Актау, Костонае, Семее и, конечно, Алматы. Сейчас в Казахстане эксплуатируется около 1 млрд складской недвижимости класса А и В. 30% общего предложения приходится на Алматы. Там насчитывается порядка 400 тыс. кв.м качественных складов. Как изменится этот рынок в ближайшие годы, обсудят участники конференции «Логистика будущего» 25 апреля 2017 г.

В конференции «Логистика будущего в Астане» примут участие ведущие эксперты из России и Казахстана. Руководитель отдела продаж «Комитас» Владислав Полторак сообщит о новых решениях по хранению товара на складе. Руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE(г. Москва) Дмитрий Абдрахманов расскажет как правильно выбрать терминал сбора данных для работы на склад. Региональный менеджер Kardex Remstar Россия (г. Москва) Раис Абдуллин представит автоматизированные системы складирования. А региональный директор, руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL (г. Москва) Вячеслав Холопов расскажет об основных тенденциях складской недвижимости.

Каждый участник конференции «Логистика будущего в Астане: эффективные решения» получит уникальное издание – федеральный отраслевой путеводитель «Склады России». В издании будет аккумулирована информация о качественных складских площадях, общий объем которых сегодня оценивается порядка в 19 млн кв.м. Путеводитель будет представлен в печатном и электронном виде. Его тираж составит 5 000 экз.

ВХОД СВОБОДНЫЙ для профильных игроков рынка при условии регистрации. Для этого необходимо просто сообщить Ваше ФИО, должность и компанию на info@ekbpromo.ru или заполнить он-лайн заявку на http://ekbpromo.ru/events/435

Оргкомитет конференции

Группа EKBPROMO

Моб. +7 922 188 77 07

e-mail: info@ekbpromo.ru

http://www.ekbpromo.ru/