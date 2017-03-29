Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
E-com, тем более в России,— это, пожалуй, самый стремительно меняющийся сегмент рынка. За короткое время здесь происходит множество важных и интересных событий, которые напрямую влияют на жизнь общества потребления, на широту ассортимента и качество товаров и услуг, на их доступность и безопасность. Именно здесь идет наиболее жесткая борьба за покупателя. Именно здесь применяются передовые технологии и рождаются яркие бизнес-идеи. Последние изменения и самые «живые» тренды в сфере e-commerce обсудят ведущие эксперты отрасли.
Вопросы для обсуждения:
Среди приглашенных спикеров:
Подробности: Kommersant.ru/ecom_summer_2017
Регистрация: https://ecom.ticketforevent.com/
Место проведения: бизнес-пространство Deworkacy, Москва, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3, 6 этаж.
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