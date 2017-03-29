25 мая ИД «Коммерсантъ» проведет в Москве бизнес-бранч «E-com Summer. Летние тренды для интернет-торговли»

19 апреля 2017 г.

E-com, тем более в России,— это, пожалуй, самый стремительно меняющийся сегмент рынка. За короткое время здесь происходит множество важных и интересных событий, которые напрямую влияют на жизнь общества потребления, на широту ассортимента и качество товаров и услуг, на их доступность и безопасность. Именно здесь идет наиболее жесткая борьба за покупателя. Именно здесь применяются передовые технологии и рождаются яркие бизнес-идеи. Последние изменения и самые «живые» тренды в сфере e-commerce обсудят ведущие эксперты отрасли.

Вопросы для обсуждения:

Закон есть закон. Как изменилось законодательство в сфере электронной коммерции в России и в мире? Нужна ли новая стратегия развития электронной торговли? Борьба с контрафактом — какова должна быть мера ответственности продавцов и агрегаторов (eBay, «Яндекс.Маркет», «Товары Mail.Ru», Price.ru и др.), 54-ФЗ, нужно ли связывать интернет-площадки с конкретными юр. и физ. лицами?

Интернет-направление детского мира выросло в два раза, доля онлайн-канала в обороте «Петровича» достигла 37%, а X5 Retail Group успешно тестирует онлайн-магазин «Перекресток». Зачем розница уходит в онлайн и насколько это серьезно?

Больше маркетплейсов хороших и разных. Смена парадигм? Чем грозит рынку экосистема Сбербанка? «Яндекс» говорит о возросших рисках для своего бизнеса, если Сбербанк и AliExpress (входит в Alibaba Group) создадут совместное предприятие в сфере e-commerce

Чат-боты и искусственный интеллект для e-coma. Как искусственный интеллект Rambler & Co победил человека в e-commerce?

Среди приглашенных спикеров:

Виктор Евтухов , первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ

, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Никита Кузнецов , заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции, Минпромторг РФ

, заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции, Минпромторг РФ Анатолий Голомолзин , заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба РФ

, заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба РФ Руслан Давыдов , первый заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба РФ

, первый заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба РФ Максим Паршин , директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции, Минэкономразвития РФ

, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции, Минэкономразвития РФ Олег Прусаков , начальник управления защиты прав потребителей, Роспотребнадзор

, начальник управления защиты прав потребителей, Роспотребнадзор Алексей Федоров , президент, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)

, президент, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Сергей Малышев , заместитель генерального директора по посылочному бизнесу, Почта России

, заместитель генерального директора по посылочному бизнесу, Почта России Александр Иванов, президент, Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ)

Подробности: Kommersant.ru/ecom_summer_2017

Регистрация: https://ecom.ticketforevent.com/

Место проведения: бизнес-пространство Deworkacy, Москва, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3, 6 этаж.

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