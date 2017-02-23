26 апреля в Москве состоится конференция НАВИТОРИНГ-2017

17 марта 2017 г.

Главное событие российской транспортной телематики в 7-й раз соберет поставщиков и интеграторов передовых решений для автопарков. На конференции ожидается более 200 участников из порядка 100 российских и международных компаний. В деловой программе встречи: спутниковый мониторинг транспорта и тахографический контроль, ЭРА-ГЛОНАСС, страховая телематика, инновационные решения и многое другое. В рамках конференции будет организована выставка отраслевых разработок от ведущих поставщиков.

НАВИТОРИНГ-2017 пройдет с 9.00 до 19.00 в event-холле «ИнфоПространство». По традиции, конференция состоится параллельно с Международным навигационным форумом и выставкой НАВИТЕХ (25-28.04). Это открывает перед участниками возможность посетить в указанные даты ключевые мероприятия «Российской недели высоких технологий».

На конференции НАВИТОРИНГ-2017 выступят признанные эксперты, вместе с которыми аудитория обсудит актуальные тенденции и проблемы рынка транспортной телематики. Среди подтвержденных докладов:

АО «ГЛОНАСС», Павел Бунин: тема доклада уточняется

ГК «СКАУТ», Юрий Висневский: Новые направления развития бизнеса интеграторов СМТ

Omnicomm, Александр Селиванов: 7-е ежегодное исследование рынка мониторинга транспорта и тахографического контроля

Fort Telecom, Владимир Макаренко: 10 мифов об ЭРА -ГЛОНАСС и вторичном рынке автомобилей

Gurtam, Денис Гребенников: Статистика Wialon Hosting. Объекты и оборудование

«АТОЛ ДРАЙВ», Юрий Томашко: Тахография. Шаг в будущее

«Кварта Технологии», Кирилл Конягин: Удержание и развитие клиентов на рынке СМТ. Высокоэффективные нишевые решения на примере контроля режимных перевозок

«Группа Т-1», Игорь Хереш: Перспективы и риски страховой телематики в России и в мире

На данный момент делегатами НАВИТОРИНГ-2017 уже стали более 120 представители компаний: «76 Ойл Тюмень», «Авто Коннект», «АвтоКонтрольСервис», «Автоскан-Сиб», «АТОЛ ДРАЙВ», ГК «Балтика», «Виалон-сервис Рус», «Газинформсервис», «Геороут-НПЦ», «Глобал Мониторинг», АО «ГЛОНАСС», «ГдеМои», «Глонасс-Навигатор», «Голден Ай», «Группа Т-1», «Зиг Заг», «ИРЗ Онлайн», «Иридиум Коммьюникешенс», «Кварта Технологии», «КОМНЭТ», «МобилСервис», «МТ-Систем», «Нави Групп», «Нави39», «Навтелеком», «НПП Итэлма», «О.К.Групп», «Омникомм Авто», «Омникомм Инвент», «Омникомм-Сервис», «ОП «Остров», «ПЕНЗА-ГЛОНАСС», «ПСМ ГРУПП», «СинЭра», «Скай Телеком», «С-ТЕЛЕКОМ», «Транспортная Логистика», «Фарватер», «Форт-Телеком», ООО «ЭРА-ГЛОНАСС», «ЮМС», Baltic Car Equipment, Gurtam, LocMe.ru.

Спонсоры конференции: Fort Telecom, iRZ Мониторинг, «Навтелеком». В числе информационных партнеров: Comnews, IoT.ru, 12News, GlobalCIO, RUБЕЖ, RNS-Info. Организатор встречи – группа компаний «СКАУТ».

Узнать подробности участия и зарегистрироваться на НАВИТОРИНГ-2017 можно на сайте события: http://navitoring.ru/. Здесь же у каждого делегата есть возможность повлиять на программу конференции, выбрав или предложив наиболее интересные темы. Уточнить условия для партнеров, спонсоров и экспонентов следует в организационном комитете, связавшись по адресу: info@navitoring.ru.