Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
27-28 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в новом исследовательском корпусе (НИК) состоится конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург». Тема конференции: практические решения в логистике.
К участию в конференции приглашаются представители:
Программа конференции включает 6 основных блоков: ВЭД и таможня, страхование грузов, автоматизация и IT в логистике, складская логистика, оптимизация логистических процессов, особенности логистики пивоваренных компаний.
На конференции выступят представители крупнейших компаний-грузовладельцев, которые поделятся со слушателями своим опытом оптимизации логистики. В их числе:
Ознакомиться с программой конференции >>
На конференции слушатели узнают, как:
Зарегистрироваться на конференцию, а также получить более подробную информацию о ней можно на сайте translogistica-spb.ru.