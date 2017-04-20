Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
«Конгресс логистических операторов – это новое слово в обмене информацией» – Глеб Белавин, заместитель генерального директора по работе с арендаторами УК MLP
28 апреля состоялся «Конгресс логистических операторов», организованный компанией ILM при поддержке генерального партнера УК MLP и партнера ГК Гиком.
Ведущие представители отрасли обсудили текущие тренды и рассказали об успешных кейсах и досадных неудачах.
«Повышение эффективности и оптимизация логистических процессов» – под таким лозунгом прошли выступления спикеров и панельные дискуссии.
Особый интерес вызвал доклад заместителя генерального директора по логистике Почты России Алексея Скатина. Интерес был связан не только с тем, что компания редко выступает перед широкой аудиторией, но и с актуальностью освещаемых вопросов. Заместитель генерального директора по логистике поделился успехами компании за последние 4 года, рассказав о десятикратном приросте в объеме отправленных посылок.
Алексей Скатин рассказал о свершившейся сделке по покупке двух собственных самолетов. По словам представителя Почты России это должно сократить сроки доставки, а также обеспечить независимость компании от сбоев в работе авиаперевозчиков. Следующим этапом в развитии логистической системы Почты России станет завершение строительства собственных складских комплексов на базе крупнейших аэропортов страны. Один такой комплекс уже работает в аэропорту Казани, в этом году будет завершено строительство СК в Новосибирске.
Продолжил сессию Сергей Верещагин, представив несколько актуальных кейсов по перевозке грузов и складской логистике. Как отметил спикер: «Цифровые технологии – это будущее логистики и тот, кто угадает, какие именно из них будут востребованы, станет лидером отрасли».
Отдельной темой конгресса стали инновационные технологии, которые еще не используются в сфере логистики и кажутся пока недосягаемыми. С «футурологистическими» прогнозами развития грузовых перевозок познакомил слушателей Владимир Диденко, директор по развитию N.C.Pharm. «Известно, что сейчас все возят воздух, гоняют порожные рейсы, терпят потери из-за испорченных продуктов, из-за неравномерного распределения товаров по регионам, автомобильных аварий и многого другого, и такое положение вещей необходимо менять».
Бизнес-кейсами во время второй сессии поделилась Галина Генфальд, коммерческий директор LORUS SCM. В ходе своего выступления спикер рассказала об ошибках, которые компания допускала при переходе из компании кэптивного оператора в полноценный 4pl и как ей удалось выйти из череды трудностей победителем.
Конечно, на конгрессе не могли обойти такую актуальную на сегодня тему как E-commerce, обо всех нюансах работы в этом сегменте рассказала Элена Головач, руководитель департамента 3PL компании Pony Express. Спикер рассказала как логистическому оператору успешно работать в условиях, когда покупатель, оформив заявку на сайте, хочет получить свой товар уже завтра и как клиентский подход и близость к конечному потребителю позволяют выиграть в конкурентной борьбе.
Конгресс логистических операторов объединил свыше 150 ведущих представителей рынка логистических услуг с целью плодотворного профессионального нетворкинга, выявления существующих проблем в отрасли, обсуждения успешных кейсов и формирования планов, футуристических и высокотехнологичных прогнозов.
Активное участие в обсуждении логистических трендов приняли Горбачева Вера (ID logistics), Альфред Экль (Tablogix), Дмитрий Овсянников (Smile logistix) и Дмитрий Лобанов (Itella), который ответил на все вопросы коллег о fulfillment в России.
Насколько освещенные темы отвечают потребностям будущего, покажет время.
Компания ILM благодарит всех участников конгресса и надеется на новую встречу на Конгрессе логистических операторов 2018.