28 апреля состоялся «Конгресс логистических операторов»

4 мая 2017 г.

«Конгресс логистических операторов – это новое слово в обмене информацией» – Глеб Белавин, заместитель генерального директора по работе с арендаторами УК MLP

28 апреля состоялся «Конгресс логистических операторов», организованный компанией ILM при поддержке генерального партнера УК MLP и партнера ГК Гиком.

Ведущие представители отрасли обсудили текущие тренды и рассказали об успешных кейсах и досадных неудачах.

«Повышение эффективности и оптимизация логистических процессов» – под таким лозунгом прошли выступления спикеров и панельные дискуссии.

Особый интерес вызвал доклад заместителя генерального директора по логистике Почты России Алексея Скатина. Интерес был связан не только с тем, что компания редко выступает перед широкой аудиторией, но и с актуальностью освещаемых вопросов. Заместитель генерального директора по логистике поделился успехами компании за последние 4 года, рассказав о десятикратном приросте в объеме отправленных посылок.

Алексей Скатин рассказал о свершившейся сделке по покупке двух собственных самолетов. По словам представителя Почты России это должно сократить сроки доставки, а также обеспечить независимость компании от сбоев в работе авиаперевозчиков. Следующим этапом в развитии логистической системы Почты России станет завершение строительства собственных складских комплексов на базе крупнейших аэропортов страны. Один такой комплекс уже работает в аэропорту Казани, в этом году будет завершено строительство СК в Новосибирске.

Продолжил сессию Сергей Верещагин, представив несколько актуальных кейсов по перевозке грузов и складской логистике. Как отметил спикер: «Цифровые технологии – это будущее логистики и тот, кто угадает, какие именно из них будут востребованы, станет лидером отрасли».

Отдельной темой конгресса стали инновационные технологии, которые еще не используются в сфере логистики и кажутся пока недосягаемыми. С «футурологистическими» прогнозами развития грузовых перевозок познакомил слушателей Владимир Диденко, директор по развитию N.C.Pharm. «Известно, что сейчас все возят воздух, гоняют порожные рейсы, терпят потери из-за испорченных продуктов, из-за неравномерного распределения товаров по регионам, автомобильных аварий и многого другого, и такое положение вещей необходимо менять».

Бизнес-кейсами во время второй сессии поделилась Галина Генфальд, коммерческий директор LORUS SCM. В ходе своего выступления спикер рассказала об ошибках, которые компания допускала при переходе из компании кэптивного оператора в полноценный 4pl и как ей удалось выйти из череды трудностей победителем.

Конечно, на конгрессе не могли обойти такую актуальную на сегодня тему как E-commerce, обо всех нюансах работы в этом сегменте рассказала Элена Головач, руководитель департамента 3PL компании Pony Express. Спикер рассказала как логистическому оператору успешно работать в условиях, когда покупатель, оформив заявку на сайте, хочет получить свой товар уже завтра и как клиентский подход и близость к конечному потребителю позволяют выиграть в конкурентной борьбе.

Конгресс логистических операторов объединил свыше 150 ведущих представителей рынка логистических услуг с целью плодотворного профессионального нетворкинга, выявления существующих проблем в отрасли, обсуждения успешных кейсов и формирования планов, футуристических и высокотехнологичных прогнозов.

Активное участие в обсуждении логистических трендов приняли Горбачева Вера (ID logistics), Альфред Экль (Tablogix), Дмитрий Овсянников (Smile logistix) и Дмитрий Лобанов (Itella), который ответил на все вопросы коллег о fulfillment в России.

Насколько освещенные темы отвечают потребностям будущего, покажет время.

Компания ILM благодарит всех участников конгресса и надеется на новую встречу на Конгрессе логистических операторов 2018.