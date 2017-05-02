Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Представители Альянса выступили соорганизаторами и экспертами мероприятия.
10й Воронежский промышленный форум прошёл 23 мая 2017 года на одной площадке с межрегиональным форумом «Логистика Черноземья» в рамках единой программы.
Логистический форум был организован при активном участии представителя Альянса АCEX в Воронеже компании «Ланкс» и ее руководителя Андрея Андреева, который представляет сетевую организацию "Альянс Воронежских логистов".
В работе форума приняли участие как представители государственных организаций - Министерства Торговли и Торгово-Промышленной Палаты, представители Российского Экспортного Центра, так и различные бизнес-структуры. На мероприятии собрались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, а также близлежащих регионов.
Форум был посвящен развитию промышленности региона, его выходу на международные экспортные рынки. Деловая программа проходила на нескольких площадках: пленарном зале на 400 мест и трех дискуссионных залах по 100 мест каждый.
Участники имели возможность не только послушать выступление экспертов отрасли, но и представить свой собственный стенд в павильоне мероприятия, встретить посетителей и рассказать о своих компаниях.
Мирослав Золотарев, председатель правления Альянса АCEX, член комитета по транспорту и экспедированию (подкомитет по логистике) ТПП РФ, выступил модератором круглого стола на тему "Развитие международной и межрегиональной логистики. Тренды и перспективы развития".
Участники круглого стола отметили, что главным трендом является движение в сторону профессионального аутсорсинга логистических услуг на базе IT-технологий и в рамках единых международных стандартов.
«Только за счёт повышения уровня доверия к логистическим посредникам со стороны промышленных компаний, в России возможно движение вперёд по пути аутсорсинга логистических операций, - говорит Мирослав Золотарев, - этот путь призван освободить ресурсы предприятий и сократить их издержки на логистику, по уровню которых Россия пока находится практически в "хвосте" мирового рейтинга».
Олег Дунаев, заместитель председателя комитета по транспорту и экспедированию ТПП РФ, отметил: «Примечательна идея соединить логистику с промышленным кластером, поскольку логистика, которая в мире считается технологией управления цепочками поставок, выходит и на первый план в России. Именно за счёт кооперации и создания партнерств между госструктурами, промышленностью и логистическими предприятиями, возможно создать вектор движения вперёд для всей экономики страны и вывести ее из кризиса».
Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко сообщил, что не только российская экономика переживает кризисный период, но и вся мировая экономика, и поэтому, от того, как в России будут применяться передовые логистические и производственные технологии, зависит то, как быстро мы сможем преодолеть данный непростой период.
В рамках форума была организована "биржа контактов" - коммуникационная площадка для поиска партнеров, в частности по решению логистических задач промышленных предприятий.
Участники и организаторы форума высоко оценили его работу и профессионально подготовленную обширную деловую программу. В долгосрочной перспективе воронежский промышленно-логистический форум планируется сделать международным и привлечь к нему еще большее внимание участников глобальных международных цепочек поставок.