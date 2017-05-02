3000 логистов и промышленников посетили X Форум в Воронеже

25 мая 2017 г.

Представители Альянса выступили соорганизаторами и экспертами мероприятия.

10й Воронежский промышленный форум прошёл 23 мая 2017 года на одной площадке с межрегиональным форумом «Логистика Черноземья» в рамках единой программы.

Логистический форум был организован при активном участии представителя Альянса АCEX в Воронеже компании «Ланкс» и ее руководителя Андрея Андреева, который представляет сетевую организацию "Альянс Воронежских логистов".

В работе форума приняли участие как представители государственных организаций - Министерства Торговли и Торгово-Промышленной Палаты, представители Российского Экспортного Центра, так и различные бизнес-структуры. На мероприятии собрались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, а также близлежащих регионов.

Форум был посвящен развитию промышленности региона, его выходу на международные экспортные рынки. Деловая программа проходила на нескольких площадках: пленарном зале на 400 мест и трех дискуссионных залах по 100 мест каждый.

Участники имели возможность не только послушать выступление экспертов отрасли, но и представить свой собственный стенд в павильоне мероприятия, встретить посетителей и рассказать о своих компаниях.

Мирослав Золотарев, председатель правления Альянса АCEX, член комитета по транспорту и экспедированию (подкомитет по логистике) ТПП РФ, выступил модератором круглого стола на тему "Развитие международной и межрегиональной логистики. Тренды и перспективы развития".

Участники круглого стола отметили, что главным трендом является движение в сторону профессионального аутсорсинга логистических услуг на базе IT-технологий и в рамках единых международных стандартов.

«Только за счёт повышения уровня доверия к логистическим посредникам со стороны промышленных компаний, в России возможно движение вперёд по пути аутсорсинга логистических операций, - говорит Мирослав Золотарев, - этот путь призван освободить ресурсы предприятий и сократить их издержки на логистику, по уровню которых Россия пока находится практически в "хвосте" мирового рейтинга».

Олег Дунаев, заместитель председателя комитета по транспорту и экспедированию ТПП РФ, отметил: «Примечательна идея соединить логистику с промышленным кластером, поскольку логистика, которая в мире считается технологией управления цепочками поставок, выходит и на первый план в России. Именно за счёт кооперации и создания партнерств между госструктурами, промышленностью и логистическими предприятиями, возможно создать вектор движения вперёд для всей экономики страны и вывести ее из кризиса».

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко сообщил, что не только российская экономика переживает кризисный период, но и вся мировая экономика, и поэтому, от того, как в России будут применяться передовые логистические и производственные технологии, зависит то, как быстро мы сможем преодолеть данный непростой период.

В рамках форума была организована "биржа контактов" - коммуникационная площадка для поиска партнеров, в частности по решению логистических задач промышленных предприятий.

Участники и организаторы форума высоко оценили его работу и профессионально подготовленную обширную деловую программу. В долгосрочной перспективе воронежский промышленно-логистический форум планируется сделать международным и привлечь к нему еще большее внимание участников глобальных международных цепочек поставок.