31 мая в Москве пройдет конференция «Логистика будущего в России»

28 апреля 2017 г.

31 мая в Москве пройдет международная конференция «Логистика будущего в России: Эффективные решения для склада». Мероприятие состоится в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках ежегодного форума InterLogistika 2017, зарекомендовавшего себя в качестве комплексной профессиональной площадки для участников рынка логистических услуг.

Конференция «Логистика будущего в России» пройдет в Москве во второй раз и объединит порядка 200 собственников, топ-менеджерам и специалистов подразделений логистических, производственных, торговых и производственных компаний из столицы и регионов России. Организатор – КГ Ekbpromo.

В конференции примут участие ведущие практики в сфере складского девелопмента. Региональный директор, руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Вячеслав Холопов расскажет об основных тенденциях складской недвижимости. Вице-президент по девелопменту группы компаний Freight Village RU Яна Кузина расскажет о реализации проекта по созданию одного из крупнейших в России мультимодальных производственно-логистических центров в уникальном формате «грузовой деревни» - «Фрейт Вилладж Ворсино».

Руководитель отдела продаж «Комитас» Владислав Полторак сообщит о новых решениях по хранению товара на складе. Руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE(г. Москва) Дмитрий Абдрахманов расскажет, как правильно выбрать терминал сбора данных для работы на склад. Директор по продажам ООО «ССИ Шефер» (г. Москва) Андрей Белинский поделится примерами успешной реализации проектов автоматизированных складов. А заместитель генерального директора ООО «МБМ» Татьяна Супрунова сделает доклад на тему: «Полы в логистике».

Каждый участник конференции «Логистика будущего в России: эффективные решения» получит уникальное издание – федеральный отраслевой путеводитель «Склады России». В издании аккумулирована информация о качественных складских площадях, общий объем которых сегодня оценивается порядка в 19 млн кв.м. Путеводитель будет представлен в печатном и электронном виде. Его тираж составит 5 000 экз.

Ссылка на анонс конференции «Логистика будущего в России»:

http://ekbpromo.ru/events/436

Оргкомитет конференции «Логистика будущего в России» в городе Москва

Коммуникационная группа Ekbpromo

Анна Нелюбина, Валерия Кошель

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e-mail: info@ekbpromo.ru

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