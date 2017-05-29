Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
За январь-июнь 2017 года ОАО «РЖД» выполнен капитальный ремонт 383 вагонов пригородного подвижного состава. На эти цели компанией направлен 1,1 млрд рублей.
Всего в 2017 году путем проведения капитального ремонта запланировано восстановить 943 вагона моторвагонного подвижного состава (10% эксплуатируемого парка). Расходы компании составят 2,8 млрд рублей.
Капитальный ремонт электричек производится на специализированных ремонтных заводах или в депо и предусматривает: замену оборудования салона, узлов и агрегатов, электроники и проводки, замену оконных рам, сидений и обшивки салона, зачистку и окраску кузова с заменой их элементов и т.д.
Также для обеспечения безопасности движения пригородных поездов, соблюдения графика их движения и поддержания качества услуг, предоставляемых пассажирам, регулярно осуществляется плановый ремонт и техническое обслуживание пригородного подвижного состава. В первом полугодии 2017 года выполнен ремонт свыше 20 тыс. вагонов моторвагонного подвижного состава, на общую сумму 2,3 млрд рублей.
Техническое обслуживание и плановый ремонт электричек осуществляются в моторвагонных депо, где проводятся такие сложные операции как: замена колесных пар, тяжелого подвагонного и крышевого оборудования, обточка колесных пар, замена или исправление повреждённых агрегатов, узлов и деталей, замену проводов и кабелей и модернизацию конструкций.