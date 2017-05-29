383 вагона пригородных поездов отремонтированы в I полугодии 2017 года

13 июля 2017 г.

За январь-июнь 2017 года ОАО «РЖД» выполнен капитальный ремонт 383 вагонов пригородного подвижного состава. На эти цели компанией направлен 1,1 млрд рублей.

Всего в 2017 году путем проведения капитального ремонта запланировано восстановить 943 вагона моторвагонного подвижного состава (10% эксплуатируемого парка). Расходы компании составят 2,8 млрд рублей.

Капитальный ремонт электричек производится на специализированных ремонтных заводах или в депо и предусматривает: замену оборудования салона, узлов и агрегатов, электроники и проводки, замену оконных рам, сидений и обшивки салона, зачистку и окраску кузова с заменой их элементов и т.д.

Также для обеспечения безопасности движения пригородных поездов, соблюдения графика их движения и поддержания качества услуг, предоставляемых пассажирам, регулярно осуществляется плановый ремонт и техническое обслуживание пригородного подвижного состава. В первом полугодии 2017 года выполнен ремонт свыше 20 тыс. вагонов моторвагонного подвижного состава, на общую сумму 2,3 млрд рублей.

Техническое обслуживание и плановый ремонт электричек осуществляются в моторвагонных депо, где проводятся такие сложные операции как: замена колесных пар, тяжелого подвагонного и крышевого оборудования, обточка колесных пар, замена или исправление повреждённых агрегатов, узлов и деталей, замену проводов и кабелей и модернизацию конструкций.