29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
4 апреля в Москве на площадке DI Telegraph прошла конференция «Логистика 2.0 Выход в онлайн», организованная страховым брокером Mains Insurance Brokers & Consultants.
В мероприятии приняли участие директора и руководители отделов логистики крупных отечественных и зарубежных компаний. В первой части конференции Директор по страхованию Mains Екатерина Юмашева вместе с участниками рассмотрели превентивные меры для снижения вероятности убытка. Среди прочих рассматривались вопросы введения и контроля регламентов проверки контрагентов, водителей и транспорта, использование систем наблюдения и трекинга, а также обратили внимание на т.н. маяки контроля – признаки возможного мошенничества на тех или иных этапах перевозки, которые должны служить сигналом для проективных действий сотрудника центрального офиса. Положительный результат таких действий подтвердила в своем выступлении компания Мерлион.
Вторая часть конференции была посвящена вызовам нового времени. Директора компаний АО РТК и Трафт поделились успешным опытом внедрения ИТ-платформ для контроля логистики грузов и минимизации человеческого влияния на данный процесс, что позволило, как сократить операционные расходы компаний, так и положительно сказаться на убыточности грузовых перевозок. Максим Цыбулькин, директор департамента логистики АО РТК, отметил колоссальное снижение финансовых потерь с внедрением платформы, а также возросшие возможности менеджменту компании оперативнее и качественнее контролировать все происходящее.
Однако, новые технологии несут и новые опасности. О возможных сценариях кибер атак и прочих «невидимых» вмешательствах в деятельность компании слушателям рассказал Владимир Кремер, руководитель отдела страхования финансовых рисков СК AIG. Вместе с аудиторией эксперт рассмотрел инструменты снижения финансовых убытков компаний в случае, когда несмотря не все системы защиты кибер инцидент все же произошел.
Завершил конференцию семинар по креплению грузов от компании Актив-Безопасность. Генеральный директор Сергей Моисеев, привел реальные кейсы и расчеты, которые необходимо принять во внимание при размещении и креплении груза.
«Абсолютно очевидно, что для любой компании при работе с рисками нужно детально проанализировать проактивные меры по снижению вероятности наступления негативного события, а с другой стороны, обеспечить себя комплексной и грамотно подобранной страховой защитой на случай проблемного сценария. Важно, чтобы компании задались такими вопросами заранее, а не после наступления страхового случая», - комментирует Сергей Худяков, генеральный директор Mains Insurance Brokers & Consultants.