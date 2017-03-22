4 апреля в Москве на площадке DI Telegraph прошла конференция «Логистика 2.0 Выход в онлайн»

7 апреля 2017 г.

4 апреля в Москве на площадке DI Telegraph прошла конференция «Логистика 2.0 Выход в онлайн», организованная страховым брокером Mains Insurance Brokers & Consultants.

В мероприятии приняли участие директора и руководители отделов логистики крупных отечественных и зарубежных компаний. В первой части конференции Директор по страхованию Mains Екатерина Юмашева вместе с участниками рассмотрели превентивные меры для снижения вероятности убытка. Среди прочих рассматривались вопросы введения и контроля регламентов проверки контрагентов, водителей и транспорта, использование систем наблюдения и трекинга, а также обратили внимание на т.н. маяки контроля – признаки возможного мошенничества на тех или иных этапах перевозки, которые должны служить сигналом для проективных действий сотрудника центрального офиса. Положительный результат таких действий подтвердила в своем выступлении компания Мерлион.

Вторая часть конференции была посвящена вызовам нового времени. Директора компаний АО РТК и Трафт поделились успешным опытом внедрения ИТ-платформ для контроля логистики грузов и минимизации человеческого влияния на данный процесс, что позволило, как сократить операционные расходы компаний, так и положительно сказаться на убыточности грузовых перевозок. Максим Цыбулькин, директор департамента логистики АО РТК, отметил колоссальное снижение финансовых потерь с внедрением платформы, а также возросшие возможности менеджменту компании оперативнее и качественнее контролировать все происходящее.

Однако, новые технологии несут и новые опасности. О возможных сценариях кибер атак и прочих «невидимых» вмешательствах в деятельность компании слушателям рассказал Владимир Кремер, руководитель отдела страхования финансовых рисков СК AIG. Вместе с аудиторией эксперт рассмотрел инструменты снижения финансовых убытков компаний в случае, когда несмотря не все системы защиты кибер инцидент все же произошел.

Завершил конференцию семинар по креплению грузов от компании Актив-Безопасность. Генеральный директор Сергей Моисеев, привел реальные кейсы и расчеты, которые необходимо принять во внимание при размещении и креплении груза.

«Абсолютно очевидно, что для любой компании при работе с рисками нужно детально проанализировать проактивные меры по снижению вероятности наступления негативного события, а с другой стороны, обеспечить себя комплексной и грамотно подобранной страховой защитой на случай проблемного сценария. Важно, чтобы компании задались такими вопросами заранее, а не после наступления страхового случая», - комментирует Сергей Худяков, генеральный директор Mains Insurance Brokers & Consultants.