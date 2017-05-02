4-я Международная выставка по вопросам обустройства и оснащения современного склада InnoSklad

18 мая 2017 г.

В рамках 4-ой Международной выставки InnoSklad будет традиционно работать демосклад (впервые данный проект был представлен профессиональной публике в октябре 2014 года), в рамках которого будут показаны в действии современные технологии, оборудование, складская техника ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Всеми процессами на демоскладе будет управлять профессиональная система автоматизации WMS.

Преимущества участия в выставке InnoSklad:

Крупный рынок, на котором работает большое количество производственных, торговых, транспортных и логистических компаний

Приемлемые цены для участия без скрытых доплат. Гибкие условия оплаты в течение года!

Современная выставочная площадка европейского уровня!

Удобное расположение рядом с федеральными автомобильными трассами и близость к аэропорту Пулково

PR-поддержка участника выставки с момента заключения договора на участие!

Видеоролик с прошедшей в 2016-м году выставки InnoSklad

https://www.youtube.com/embed/bM62Gxlen3Y

Тематика выставки:

Складская недвижимость

3PL и услуги ответственного хранения

Таможня и ВЭД

Транспортная логистика

Проектирование и строительство складов

Складская логистика

Аудит работы склада

WMS (системы управления складом)

RFID технологии в логистике

Оборудование для автоматизации (терминалы сбора данных, сканеры, принтеры этикеток, расходные материалы)

Складская техника

Оборудование для склада

Инновационные логистические решения

Робототехника

Тара, весоизмерительное и упаковочное оборудование

Временный персонал для работы на складе

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В рамках деловой программы выставки 29 ноября 2017 года пройдет отраслевая конференция «Рынок логистики России. Текущая ситуация и перспективы развития».



На мероприятии выступят ведущие эксперты российского рынка, которые расскажут о текущем положении дел на рынке транспортной и складской недвижимости Федерального округа, будут представлены результаты исследований по различным сегментам рынка интралогистики.

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30 ноября 2017 года пройдёт Форум «FOODLog. Автоматизация. Техника. Оборудование. Логистические решения для компаний пищевой промышленности».



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Организатор – «ЭКСПО МЕДИА ГРУПП», pisma@skladcom.ru, +7495-223-34-24