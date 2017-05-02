Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
В рамках 4-ой Международной выставки InnoSklad будет традиционно работать демосклад (впервые данный проект был представлен профессиональной публике в октябре 2014 года), в рамках которого будут показаны в действии современные технологии, оборудование, складская техника ведущих отечественных и зарубежных производителей.
Всеми процессами на демоскладе будет управлять профессиональная система автоматизации WMS.
Преимущества участия в выставке InnoSklad:
Видеоролик с прошедшей в 2016-м году выставки InnoSklad
https://www.youtube.com/embed/bM62Gxlen3Y
Тематика выставки:
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В рамках деловой программы выставки 29 ноября 2017 года пройдет отраслевая конференция «Рынок логистики России. Текущая ситуация и перспективы развития».
На мероприятии выступят ведущие эксперты российского рынка, которые расскажут о текущем положении дел на рынке транспортной и складской недвижимости Федерального округа, будут представлены результаты исследований по различным сегментам рынка интралогистики.
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30 ноября 2017 года пройдёт Форум «FOODLog. Автоматизация. Техника. Оборудование. Логистические решения для компаний пищевой промышленности».
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Организатор – «ЭКСПО МЕДИА ГРУПП», pisma@skladcom.ru, +7495-223-34-24